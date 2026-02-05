بسنت کا آغاز ہوتے ہی قاتل ڈور کے وار بھی شروع، تین گھنٹے میں دو افراد لہولہان

لاہور:
بسنت کی خوشیوں کا آغاز ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں پتنگ کی ڈور پھرنے کے دو افسوسناک واقعات سامنے آئے، جہاں موٹر سائیکل سوار شہری شدید زخمی ہو گئے۔
ریسکیو حکام کے مطابق ڈیفنس فیز 5 میں موٹر سائیکل پر گھر واپس جانے والے 21 سالہ رافیع تنویر کی گردن پر اچانک پتنگ کی ڈور پھر گئی، جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گیا۔
واقعے کے فوراً بعد رافیع تنویر کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ پتنگ کی ڈور رافیع کی گردن پر گہرے زخم چھوڑ گئی، واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ معمول کے مطابق موٹر سائیکل پر سفر کر رہا تھا۔
چند ہی گھنٹوں بعد شہر کے علاقے گلشن راوی میں اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا، جہاں پتنگ کی ڈور پھرنے سے 45 سالہ شبیر زخمی ہو گیا۔
ریسکیو حکام کے مطابق متاثرہ شخص کے چہرے اور ناک پر ڈور پھر گئی، جس سے وہ لہولہان ہو گیا، جبکہ موقع پر فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔