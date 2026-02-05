بسنت کا آغاز ہوتے ہی قاتل ڈور کے وار بھی شروع، تین گھنٹے میں دو افراد لہولہان

زخمیوں کو طبی امداد کے بعد قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا

ویب ڈیسک February 05, 2026
facebook whatsup
لاہور:

بسنت کی خوشیوں کا آغاز ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں پتنگ کی ڈور پھرنے کے دو افسوسناک واقعات سامنے آئے، جہاں موٹر سائیکل سوار شہری شدید زخمی ہو گئے۔

ریسکیو حکام کے مطابق ڈیفنس فیز 5 میں موٹر سائیکل پر گھر واپس جانے والے 21 سالہ رافیع تنویر کی گردن پر اچانک پتنگ کی ڈور پھر گئی، جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گیا۔

واقعے کے فوراً بعد رافیع تنویر کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

لاہور میں بسنت فیسٹیول کا آغاز، آئی جی پنجاب کا لاہور پولیس کو الرٹ رہنے کا حکم

Express News

لاہور کی فضا میں بہار، ہر چھت پر جشن، بسنت فیسٹیول کا دھوم دار آغاز

Express News

لاہور؛ بسنت کے دوران پروازوں کو محفوظ رکھنے کیلئے اہم حکم نامہ جاری

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ پتنگ کی ڈور رافیع کی گردن پر گہرے زخم چھوڑ گئی، واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ معمول کے مطابق موٹر سائیکل پر سفر کر رہا تھا۔

چند ہی گھنٹوں بعد شہر کے علاقے گلشن راوی میں اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا، جہاں پتنگ کی ڈور پھرنے سے 45 سالہ شبیر زخمی ہو گیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق متاثرہ شخص کے چہرے اور ناک پر ڈور پھر گئی، جس سے وہ لہولہان ہو گیا، جبکہ موقع پر فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایشوریا کا ابھیشک کیلئے محبت بھرا پیغام، طلاق کی افواہیں دم توڑ گئیں

ایشوریا کا ابھیشک کیلئے محبت بھرا پیغام، طلاق کی افواہیں دم توڑ گئیں

 Feb 06, 2026 01:12 AM |
ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

 Feb 05, 2026 09:16 PM |
شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

 Feb 05, 2026 08:01 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ بورڈز پرنامناسب ویڈیو چلنے کا مقدمہ درج، ملزم گرفتار

Express News

لاہور؛ بسنت کے دوران پروازوں کو محفوظ رکھنے کیلئے اہم حکم نامہ جاری

Express News

عوامی مینڈیٹ کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا، پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اعلان

Express News

بانی پی ٹی آئی نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

Express News

کویت: پاکستان نے ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی صدارت سنبھال لی

Express News

کے-الیکٹرک کے سی ای او مستعفی، جلد نئے سربراہ کی تعیناتی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو