لاہور میں بسنت فیسٹیول کا آغاز، آئی جی پنجاب کا لاہور پولیس کو الرٹ رہنے کا حکم

تین روزہ بسنت فیسٹیول کے دوران حکومتی ضابطہ اخلاق کی مکمل چیکنگ کی جائے، راؤ عبدالکریم

ویب ڈیسک February 05, 2026
لاہور:

بسنت فیسٹیول کے آغاز کے ساتھ ہی سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس راؤ عبدالکریم نے لاہور پولیس کو مکمل الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 6، 7 اور 8 فروری کے دوران بسنت کو محفوظ، خوشگوار اور قانون کے دائرے میں منانے کے لیے تمام ایس او پیز پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔

آئی جی پنجاب کے مطابق ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش، بدتہذیبی، فحاشی اور عوامی سکون میں خلل ڈالنے والے تمام عوامل کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ بلا امتیاز سخت کارروائی کی جائے گی۔

انہوں نے واضح کیا کہ دھاتی، کیمیکل اور دیگر ممنوعہ ڈور کے استعمال پر بھی سخت ایکشن لیا جائے گا۔

Express News

لاہور کی فضا میں بہار، ہر چھت پر جشن، بسنت فیسٹیول کا دھوم دار آغاز

آئی جی پنجاب نے کہا کہ ائیرپورٹ، فضائی راستوں، حساس تنصیبات اور ممنوعہ علاقوں میں پتنگ بازی پر عائد پابندی بدستور برقرار رہے گی، جس پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے۔

انہوں نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ تین روزہ بسنت فیسٹیول کے دوران حکومتی ضابطہ اخلاق کی مکمل چیکنگ کی جائے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہ کی جائے۔

انسپکٹر جنرل پنجاب نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، قوانین کی پاسداری کریں اور پولیس کے ساتھ تعاون کو یقینی بنائیں تاکہ بسنت کا تہوار خوشیوں اور محفوظ ماحول میں منایا جا سکے۔
