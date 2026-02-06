امریکی و ایرانی اعلیٰ حکام کی مسقط روانہ، جوہری مذاکرات آج ہوں گے

MUSCAT:
عالمی سفارتی محاذ پر آج ایک اہم دن ہے جب امریکی اور ایرانی حکام جوہری مذاکرات میں شرکت کے لیے عمان کے دارالحکومت مسقط روانہ ہو گئے ہیں۔
خلیجی میڈیا کے مطابق امریکی وفد میں صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف سمیت دیگر اعلیٰ حکام شامل ہیں۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی آج صبح مسقط میں ہونے والے مذاکرات میں ایران کی نمائندگی کریں گے۔
ان کے بقول ایران مکمل اختیار کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہوگا اور مقصد منصفانہ، باہمی طور پر قابل قبول اور باوقار مفاہمت تک پہنچنا ہے۔
دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ مذاکرات پہلے ترکی کے استنبول میں جمعے کو شیڈول تھے لیکن ایران کی درخواست پر مذاکرات عمان منتقل کیے گئے۔
ایران نے واضح کیا کہ مذاکرات میں علاقائی شراکت دار شامل نہ کیے جائیں اور بات چیت صرف جوہری امور تک محدود رہے۔ تاہم امریکی موقف اور ان مطالبات کی قبولیت یا رد ہونے کی تفصیلات ابھی منظر عام پر نہیں آئیں۔