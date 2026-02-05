بحری ریسکیو آپریشنز کیلیے برق رفتار جدید ڈرونز استعمال کرنے کا فیصلہ

بغیرپائلٹ ڈرونزکی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے بحری میں شمولیت رواں سال کے آخرتک ہوجائیگی

آفتاب خان February 05, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سمندر میں تندو تیز ہوائوں، بلند لہروں سمیت متفرق وجوہات کی بنا پرحادثات کا شکار ہونیوالی ماہی گیرلانچوں اوربحری جہازوں کے سرچ اینڈ ریسکیوآپریشن کی نگرانی بغیر پائلٹ فضائی نظام (ان مینڈ ایریئل وہیکلز)کے ذریعے ہوگی۔

پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے انتہائی برق رفتاراورتیزکیمروں کے حامل ڈرونزکوتلاش و بچائو آپریشنز کیلیے استعمال کرنیکا فیصلہ کرلیا۔

200 ناٹیکل مائل(360کلومیٹر) کی دوری پرحادثات کی کڑی نگرانی اورسمندرمیں درپیش صورتحال کی فوری وڈیوزکی ترسیل کے علاوہ آپریشن ٹیمزکی رہنمائی اور ڈوبنے والے افراد کولائف سیونگ جیکٹ اورفلوٹنگ بیگس بھی پہنچائے جاسکیں گے۔ 

بغیرپائلٹ ڈرونزکی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے بحری میں شمولیت رواں سال کے آخرتک ہوجائیگی۔

ڈپٹی ڈی جی ایم ایس اے کموڈورسید نعمان علی بیکراں نے بتایا کہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے انتہائی برق رفتار،جدید کیمروں اورجدید سینسرزسیلیس ڈرونزکوسرچ اینڈ ریسکیو آپریشنزمیں استعمال کرنیکا فیصلہ کر لیا۔ 

بغیرپائلٹ کا فضائی جہازایک ایسا طیارہ یا ڈرون ہوتا ہے جسے اندربیٹھا ہواپائلٹ نہیں اڑاتا بلکہ یہ اڑان ریموٹ کنٹرول یا کمپیوٹرسسٹم کے علاوہ آٹوپائلٹ یعنی خودکارنظام کے تحت چلتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایشوریا کا ابھیشک کیلئے محبت بھرا پیغام، طلاق کی افواہیں دم توڑ گئیں

ایشوریا کا ابھیشک کیلئے محبت بھرا پیغام، طلاق کی افواہیں دم توڑ گئیں

 Feb 06, 2026 01:12 AM |
ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

 Feb 05, 2026 09:16 PM |
شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

 Feb 05, 2026 08:01 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ بورڈز پرنامناسب ویڈیو چلنے کا مقدمہ درج، ملزم گرفتار

Express News

لاہور؛ بسنت کے دوران پروازوں کو محفوظ رکھنے کیلئے اہم حکم نامہ جاری

Express News

عوامی مینڈیٹ کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا، پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اعلان

Express News

بانی پی ٹی آئی نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

Express News

کویت: پاکستان نے ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی صدارت سنبھال لی

Express News

کے-الیکٹرک کے سی ای او مستعفی، جلد نئے سربراہ کی تعیناتی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو