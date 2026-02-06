سفارتکاری ہی واحد راستہ نہیں، ایران کو وائٹ ہاؤس کی دوٹوک تنبیہ

واشنگٹن:
وائٹ ہاؤس نے ایران کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر کے پاس محض سفارتکاری ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بھی کئی آپشنز موجود ہیں۔
یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان اہم مذاکرات آج عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہونے جا رہے ہیں۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے پریس بریفنگ کے دوران سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کے حوالے سے اپنے مؤقف پر بالکل واضح ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ صدر یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آیا ایران کے ساتھ کوئی قابلِ عمل معاہدہ ممکن ہے یا نہیں، تاہم امریکا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دیگر راستے اختیار کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔
کیرولین لیوٹ نے ایرانی قیادت کو براہِ راست پیغام دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر دنیا کی تاریخ کی سب سے طاقتور فوج کے کمانڈر اِن چیف ہیں اور وہ اپنے آئینی اختیارات استعمال کرنے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں۔
دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ایران مسقط میں ہونے والے جوہری مذاکرات میں مکمل اختیار کے ساتھ شریک ہوگا اور اس کا مقصد ایک منصفانہ، باہمی طور پر قابلِ قبول اور باوقار مفاہمت تک پہنچنا ہے۔