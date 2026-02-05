کراچی، پولیس مقابلے میں لیاری گینگ وار کا خطرناک کمانڈر انور عرف کوجیک ہلاک

زخمی ملزم کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، پولیس

اسٹاف رپورٹر February 06, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے علاقے پرانا گولیمار میں پولیس اور جرائم پیشہ عناصر کے درمیان ہونے والا فائرنگ کا تبادلہ ایک بڑے انجام تک جا پہنچا۔

کیماڑی پاک کالونی پولیس اور مسلح ملزم کے درمیان مبینہ مقابلے کے دوران پولیس پر فائرنگ کرنے والا ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، تاہم اسپتال منتقل کرتے ہوئے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔

ایس ایس پی کیماڑی امجد احمد شیخ کے مطابق مقابلے کے دوران ملزم سے ایک رائفل اور پستول برآمد کیے گئے۔

زخمی ملزم کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد پرانا گولیمار اور ملحقہ علاقوں میں سرچنگ آپریشن جاری رکھا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں سکھن پولیس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ؛ ایک زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار

Express News

کراچی، منگھو پیر کے قریب پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

پولیس کے مطابق ہلاک ملزم کی شناخت انور عرف کوجیک کے نام سے ہوئی ہے، جس کا تعلق لیاری گینگ وار سے تھا اور وہ بدنام زمانہ گینگ وار سرغنہ عذیر بلوچ کا اہم کمانڈر رہ چکا تھا۔

پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ انور عرف کوجیک لیاقت آباد الیاس گوٹھ کا رہائشی تھا اور حالیہ دنوں میں لیاری گینگ وار کے جمیل چھانگا گروپ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔

پولیس حکام کے مطابق ہلاک ملزم اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، ڈکیتی، منشیات فروشی، دھماکہ خیز مواد رکھنے، پولیس پر فائرنگ، قتل اور اقدامِ قتل جیسے درجنوں سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔

ملزم متعدد بار پولیس مقابلوں اور مختلف سنگین جرائم میں گرفتار بھی ہو چکا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایشوریا کا ابھیشک کیلئے محبت بھرا پیغام، طلاق کی افواہیں دم توڑ گئیں

ایشوریا کا ابھیشک کیلئے محبت بھرا پیغام، طلاق کی افواہیں دم توڑ گئیں

 Feb 06, 2026 01:12 AM |
ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

 Feb 05, 2026 09:16 PM |
شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

 Feb 05, 2026 08:01 PM |

متعلقہ

Express News

ڈیفنس کی مصروف شاہراہ کے بل بورڈز پر نازیبا ویڈیو چل گئی، شہریوں میں غصہ

Express News

کراچی، منگھو پیر کے قریب پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی میں سکھن پولیس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ؛ ایک زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار

Express News

پشاور، ناکہ بندی پر فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، مطلوب اشتہاری گرفتار

Express News

کراچی؛ 13 کروڑ روپے کی ڈکیتی کی واردارت کا مقدمہ درج

Express News

کراچی، اپوا کالج کے قریب پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو