انگلینڈ کے کپتان بین اسٹوکس گیند لگنے سے شدید زخمی، سوشل میڈیا پر تصویر جاری

بین اسٹوکس نے سوشل میڈیا پر ایموجی کے ساتھ انجری کے حوالے سے اپنے تاثرات بھی بیان کیے

اسپورٹس ڈیسک February 06, 2026
فوٹو: فائل

انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بین اسٹوکس گیند لگنے سے شدید زخمی ہوگئے ہیں اور سوشل میڈیا پر جاری تصویر میں ان کے چہرے پر گہرے زخم دیکھے جاسکتے ہیں۔

برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بین اسٹوکس ٹریننگ سیشن کے دوران چہرے پر گیند لگنے سے زخمی ہوگئے ہیں۔

بین اسٹوکس نے سوشل میڈیا پر زخمی چہرے کی تصویر کے ساتھ مسکراہٹ کا ایموجی لگایا جبکہ ان کی دائیں آنکھ سوجھی ہوئی ہے اور نیل پڑ گیا ہے، چہرے پر کٹس بھی لگے ہوئے ہیں، ناک میں ٹشو کا ٹکڑا لگا ہواہے۔

اسٹوکس نے مسکراتے ایموجی کے ساتھ لکھا کہ ‘آپ کو کرکٹ گیند کی حالت دیکھنی چاہیے’۔

میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا اسٹوکس ڈرہم میں قائم انڈور ٹریننگ فسیلیٹی میں زخمی ہوئے ہیں جہاں وہ بیٹنگ یا بولنگ نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک طرف کھڑے تھے اور گیند ان کے چہرے کی طرف آتے ہوئے نہیں دیکھ پائے۔

خیال رہے کہ انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان آسٹریلیا کے خلاف ایشز سیریز کے دوران زخمی ہوگئے تھے اور اس وقت وہ اس انجری سے بحالی کے مرحلے میں ہیں۔

آسٹریلیا سے سیریز میں 1-4 کی بدترین شکست ہوئی تھی اور سڈنی میں آخری میچ میں گروئن انجری کے باعث بولنگ نہیں کرپائے تھے۔
