ایشوریا کا ابھیشک کیلئے محبت بھرا پیغام، طلاق کی افواہیں دم توڑ گئیں

ایشوریا رائے بچن کے مداحوں نے سوشل میڈیا پر ملا جلا ردعمل دیا اور ابھیشک بچن کی تصویر کی نشان دہی بھی کی

ویب ڈیسک February 05, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

ایشوریا رائے نے جوڑے کی طلاق کی افواہوں کے دوران ابھیشک کی سالگرہ پر محبت بھرا پیغام دے کر تمام خبروں کو غلط ثابت کردیا اور پوسٹ وائرل ہوگئی۔

سوشل میڈیا پر ایشوریا رائے نے ابھیشک بچن کی 50 ویں سالگرہ پر مبارک باد کا پیغام دیا اور انہوں نے ابھیشک کے بچپن کی تصور اور پیار بھرے ایموجیز کے ساتھ لکھا کہ ‘پیارے بےبی-پاپا کو 50 سالگرہ مبارک، ڈھیر سارا پیار، سکون، خوشیاں، دلی سکون اور بہترین صحت کے ساتھ خوش رہیں اور محبت کے ساتھ چمکتے رہیں’۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ایشوریا رائے کے مداحوں نے ان کے پیغام کو سراہا اور اس کو ایک ایسے وقت میں جب جوڑے کے طلاق کی افواہیں زیرگردش ہیں، دل سے مبارک باد قرار دیا۔

سوشل میڈیا پر مداحوں نے جہاں خوشی کا اظہار کیا وہی ابھیشک بچن کی ادھوری تصویر جاری کرنے پر لکھا کہ صرف آنکھیں کیوں اور کسی نے لکھا کہ ایشوریا رائے نے غلطی سے ادھوری تصویر پوسٹ کی ہے۔

اسی طرح کئی مداحوں نے لکھا کہ پرفیکٹ جوڑا ہے اوریہ حقیقی پیار چھلک رہا ہے اور ان کے لیے دعائیں دیں۔

سابق مس ورلڈ ایشوریا کے مداحوں نے ابھیشک بچن کو بھی 50 ویں سالگرہ کی مبارک باد دی اور ایشوریا کے پیغام کو دل کو چھولینے والا قرار دیا۔

یاد رہے کہ ایشوریا اور ابھیشک بچن کی شادی 2007 میں ہوئی اور شادی کے بعد دونوں نے ایک ساتھ کئی فلمیں بھی کیں اور ان کی ایک بیٹی ارادھیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

 Feb 05, 2026 09:16 PM |
شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

 Feb 05, 2026 08:01 PM |
اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

Feb 05, 2026 12:35 PM |

متعلقہ

Express News

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

Express News

شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

Express News

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

Express News

دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

Express News

رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

Express News

روہت شیٹی پر بشنوئی گینگ کی فائرنگ؛ پولیس ملزم تک پہنچ گئی؛ سنسنی خیز انکشاف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو