ایشوریا رائے نے جوڑے کی طلاق کی افواہوں کے دوران ابھیشک کی سالگرہ پر محبت بھرا پیغام دے کر تمام خبروں کو غلط ثابت کردیا اور پوسٹ وائرل ہوگئی۔
سوشل میڈیا پر ایشوریا رائے نے ابھیشک بچن کی 50 ویں سالگرہ پر مبارک باد کا پیغام دیا اور انہوں نے ابھیشک کے بچپن کی تصور اور پیار بھرے ایموجیز کے ساتھ لکھا کہ ‘پیارے بےبی-پاپا کو 50 سالگرہ مبارک، ڈھیر سارا پیار، سکون، خوشیاں، دلی سکون اور بہترین صحت کے ساتھ خوش رہیں اور محبت کے ساتھ چمکتے رہیں’۔
ایشوریا رائے کے مداحوں نے ان کے پیغام کو سراہا اور اس کو ایک ایسے وقت میں جب جوڑے کے طلاق کی افواہیں زیرگردش ہیں، دل سے مبارک باد قرار دیا۔
سوشل میڈیا پر مداحوں نے جہاں خوشی کا اظہار کیا وہی ابھیشک بچن کی ادھوری تصویر جاری کرنے پر لکھا کہ صرف آنکھیں کیوں اور کسی نے لکھا کہ ایشوریا رائے نے غلطی سے ادھوری تصویر پوسٹ کی ہے۔
اسی طرح کئی مداحوں نے لکھا کہ پرفیکٹ جوڑا ہے اوریہ حقیقی پیار چھلک رہا ہے اور ان کے لیے دعائیں دیں۔
سابق مس ورلڈ ایشوریا کے مداحوں نے ابھیشک بچن کو بھی 50 ویں سالگرہ کی مبارک باد دی اور ایشوریا کے پیغام کو دل کو چھولینے والا قرار دیا۔
یاد رہے کہ ایشوریا اور ابھیشک بچن کی شادی 2007 میں ہوئی اور شادی کے بعد دونوں نے ایک ساتھ کئی فلمیں بھی کیں اور ان کی ایک بیٹی ارادھیا ہے۔