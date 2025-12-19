لاہور میں خواتین سے چھڑ چھاڑ کرنے والا اوباش ملزم گرفتار

ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں خاتون کے ساتھ نا زیبا حرکات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، پولیس

سید مشرف شاہ December 19, 2025
facebook whatsup
لاہور:

باغبانپورہ پولیس نے گھر کے باہر کام کرنے والی خواتین سے چھڑ چھاڑ کرنے والا اوباش ملزم حمزہ کو گرفتار کرلیا۔

ایس ایچ او باغبانپورہ رضوان خان نے پولیس ٹیم کے ہمراہ باغبانپورہ کے علاقے سے اوباش ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کی جانب سے 15 پر کال موصول ہونے پر ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ نے فوری طور پر ٹیم تشکیل دی۔

ترجمان کے مطابق اوباش ملزم گلی میں گھر کے باہر جھاڑو لگاتی ہوئی خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ ایس ایچ او باغبانپورہ کا کہنا ہے کہ ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔

پولیس کے مطابق ملزم حمزہ کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ایس پی کینٹ نے فوری ریسپانس پر ایس ایچ او باغبانپورہ رضوان خان اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیل سے آنے کے بعد پہلے وی لاگ سے کتنی کمائی ہوئی؟ ڈکی بھائی کا ہوشربا انکشاف

جیل سے آنے کے بعد پہلے وی لاگ سے کتنی کمائی ہوئی؟ ڈکی بھائی کا ہوشربا انکشاف

 Dec 19, 2025 11:09 AM |
کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

 Dec 19, 2025 12:19 AM |
آسکرز ایوارڈز یوٹیوب پر براہِ راست نشر ہوں گے، دنیا بھر میں مفت اسٹریمنگ کا اعلان

آسکرز ایوارڈز یوٹیوب پر براہِ راست نشر ہوں گے، دنیا بھر میں مفت اسٹریمنگ کا اعلان

 Dec 19, 2025 09:29 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گھر میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کے دو اہم کارندے گرفتار

Express News

افغانستان نے سیز فائر کی پاسداری نہیں کی، جنگ بندی برقرار نہیں رہی، دفتر خارجہ

Express News

پاکستان پر ٹی ٹی پی کے حملے افغانستان سے ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ

Express News

کراچی، پونزی اسکیم کے ذریعے منظم نیٹ ورک چلانے والے ملزمان گرفتار

Express News

پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان کو گرفتار کرلیا

Express News

بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آمد پر ویلکم کریں گے، وفاقی وزیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو