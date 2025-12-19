اسلام آباد ہائیکورٹ: خواجہ آصف کیخلاف کیس کی جلد سماعت کیلئے بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور

عمران خان نے خواجہ آصف کیخلاف 10 ارب روپے ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے

ویب ڈیسک December 19, 2025
اسلام آباد:

اسلام آباد ہائیکورٹ نے خواجہ آصف کے شوکت خانم اسپتال پر الزامات سے متعلق سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی جلد سماعت کی درخواست منظور کرلی۔

چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جلد سماعت کی متفرق درخواست پر سماعت کی، وکیل درخواست گزار عمر ضیاء الدین ایڈووکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، عدالت نے کیس موسم سرما کی تعطیلات کے بعد دوسرے ہفتے میں مقرر کرنے کی ہدایت کردی۔

خواجہ آصف نے ایک پریس کانفرنس کے دوران شوکت خانم فنڈز کے ذریعے منی لانڈرنگ اور غلط استعمال کے الزامات عائد کیے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے 2012 سے خواجہ آصف کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانہ کے لیے ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔

عدالت نے مرکزی کیس عدالتی تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کردی۔
