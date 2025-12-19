لاہور کا اے کیو آئی 215 پر آ گیا، دسمبر میں فضائی معیار میں واضح بہتری

لاہور:
اسموگ کے تدارک کیلئے حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔
لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت 215 ریکارڈ کیا گیا ہے جو دسمبر کے مہینے میں فضائی معیار میں واضح بہتری کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔
حکام کے مطابق اسموگ کنٹرول پالیسی، ٹریفک مینجمنٹ اور صنعتی اخراج پر سختی سے عملدرآمد کے باعث فضائی آلودگی میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر اسموگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے جبکہ فیلڈ میں مانیٹرنگ مزید سخت کر دی گئی ہے۔
محکمہ ماحولیات کے مطابق اینٹوں کے بھٹوں کی اصلاح، صنعتی اخراج کی نگرانی اور گاڑیوں کے ایمیشن چیک کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ عوامی تعاون اور حکومتی اقدامات کے باعث دسمبر میں فضائی آلودگی کی شدت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
حکام نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ بہتری کے باوجود احتیاطی تدابیر جاری رکھیں، غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں۔ بچوں، بزرگوں اور سانس کے مریضوں کو ماسک کے استعمال اور صبح سویرے آؤٹ ڈور سرگرمیوں سے پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔
سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسموگ کے مستقل خاتمے کے لیے قلیل، وسط اور طویل المدتی حکمت عملی پر مکمل عملدرآمد جاری رکھا جائے گا۔