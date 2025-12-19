کراچی میں مختلف ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق

پولیس کے مطابق حادثے کے باعث متوفی کا چہرہ ناقابل شناخت ہوگیا

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup

سہراب گوٹھ ، گلشن اقبال اور بلدیہ رئیس گوٹھ میں ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا کے علاقے سہراب گوٹھ ندی والے پل کے قریب جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا ، جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی۔

پولیس کے مطابق حادثے کے باعث متوفی کا چہرہ ناقابل شناخت ہوگیا جبکہ جسم کے دیگر حصے بھی کچلے گئے ہیں جس کے باعث متوفی کا بائیو میٹرک نہیں کیا جا سکا۔ پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش سردخانے منتقل کر دی۔

گلشن اقبال کے علاقے بلاک ون کونینٹل بیکری کے قریب جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار ایک شخص جاں بحق ہوگیا، متوفی کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح پہنچائی گئی ، پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے موٹر سائیکل سوار کی شناخت 24 سالہ محمد سرفراز ولد محمد نواز کے نام سے کی گئی ، متوفی گلشن اقبال کا رہائشی تھا۔

سعید آباد کے علاقے بلدیہ ٹاؤن رئیس گوٹھ کسٹم چیک پوسٹ کے قریب جمعہ کی الصبح ڈمپر اور کار میں تصادم کے نتیجے میں کار سوار جاں بحق ہوگیا ، جاں بحق والے شخص کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی گئی ، پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 35 سالہ ضیا اللہ ولد محمد نیاز کے نام سے کی گئی ، متوفی حب چوکی کا رہائشی تھا ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

 Dec 19, 2025 12:19 AM |
آسکرز ایوارڈز یوٹیوب پر براہِ راست نشر ہوں گے، دنیا بھر میں مفت اسٹریمنگ کا اعلان

آسکرز ایوارڈز یوٹیوب پر براہِ راست نشر ہوں گے، دنیا بھر میں مفت اسٹریمنگ کا اعلان

 Dec 19, 2025 09:29 AM |
کے جی ایف چیپٹر 2 کے ہدایتکار کا کمسن بیٹا لفٹ میں پھنس کر ہلاک

کے جی ایف چیپٹر 2 کے ہدایتکار کا کمسن بیٹا لفٹ میں پھنس کر ہلاک

Dec 18, 2025 08:25 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گھر میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کے دو اہم کارندے گرفتار

Express News

افغانستان نے سیز فائر کی پاسداری نہیں کی، جنگ بندی برقرار نہیں رہی، دفتر خارجہ

Express News

پاکستان پر ٹی ٹی پی کے حملے افغانستان سے ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ

Express News

کراچی، پونزی اسکیم کے ذریعے منظم نیٹ ورک چلانے والے ملزمان گرفتار

Express News

پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان کو گرفتار کرلیا

Express News

بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آمد پر ویلکم کریں گے، وفاقی وزیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو