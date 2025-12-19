لاہور:
کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی قیادت نے ایک بار پھر مذاکرات کی حمایت کر دی۔
جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں نے اپنے وکیل کے ذریعے میڈیا کو خط لکھا۔ خط لکھنے والوں میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چوہدری اور میاں محمودالرشید شامل ہیں۔
خط کے متن کے مطابق گزشتہ تین سال آٹھ ماہ سے پاکستان شدید بحرانوں کا شکار ہے، ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کا سوچے اور پُرامن ذرائع سے مقاصد حاصل کرے۔
پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے خط میں کہا گیا کہ ہم کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سمجھتے ہیں کہ ہر سطح پر گفت و شنید ہی واحد حل ہے، گفت و شنید ہی بالعموم پاکستان کو بالخصوص تحریک انصاف کو بحران سے نکال سکتی ہے۔
بانی پی ٹی آئی نے تحریک تحفظ آئین کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ قومی جماعتوں کی مشاورت سے حل نکالیں، وسیع تر مشاورت درحقیقت مذاکرات کا دروازہ ہے۔ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قوم کی رہنمائی کریں گے۔
کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں نے وکیل رانا مدثر کے ذریعے خط بھجوایا۔