سونا سستا ہوگیا؛ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم

کراچی:
سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم ہو گئی۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج جمعہ کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 09ڈالر کی کمی ریکارڈ ہوئی، جس کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4ہزار 325ڈالر کی سطح پر آ گئی۔
دوسری جانب مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی ایک دن کے وقفے سے آج جمعہ کے روز 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت 900روپے کی کمی سے 4لاکھ 54ہزار 862روپے کی سطح پر آگئی جب کہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 772روپے کی کمی سے 3لاکھ 89ہزار 970 روپے کی سطح پر آگئی۔
اسی طرح ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت 52روپے کی کمی سے 6ہزار 848روپے کی سطح پر آگئی جب کہ فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 44روپے کی کمی سے 5ہزار 871روپے کی سطح پر آگئی ہے۔