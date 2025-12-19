سونا سستا ہوگیا؛ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم

سونے کی قیمت کے ساتھ ساتھ ملکی سطح پر چاندی کی قیمت میں بھی کمی ریکارڈ ہوئی

اسٹاف رپورٹر December 19, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل
کراچی:

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم ہو گئی۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج جمعہ کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 09ڈالر کی کمی ریکارڈ ہوئی، جس کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4ہزار 325ڈالر کی سطح پر آ گئی۔

مزید پڑھیں

Express News

سونا مزید مہنگا ہوگیا، قیمت میں آج پھر بڑا اضافہ ریکارڈ

Express News

کسٹمز کی رواں سال ایئرپورٹس پر کارروائیاں، کروڑوں روپے مالیت کا سونا، چاندی ضبط

دوسری جانب مقامی صرافہ مارکیٹوں میں   بھی ایک دن کے وقفے سے آج جمعہ کے روز 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت 900روپے کی کمی سے 4لاکھ 54ہزار 862روپے کی سطح پر آگئی جب  کہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 772روپے کی کمی سے 3لاکھ 89ہزار 970 روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت 52روپے کی کمی سے 6ہزار 848روپے کی سطح پر آگئی جب کہ فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 44روپے کی کمی سے 5ہزار 871روپے کی سطح پر آگئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیل سے آنے کے بعد پہلے وی لاگ سے کتنی کمائی ہوئی؟ ڈکی بھائی کا ہوشربا انکشاف

جیل سے آنے کے بعد پہلے وی لاگ سے کتنی کمائی ہوئی؟ ڈکی بھائی کا ہوشربا انکشاف

 Dec 19, 2025 11:09 AM |
کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

 Dec 19, 2025 12:19 AM |
آسکرز ایوارڈز یوٹیوب پر براہِ راست نشر ہوں گے، دنیا بھر میں مفت اسٹریمنگ کا اعلان

آسکرز ایوارڈز یوٹیوب پر براہِ راست نشر ہوں گے، دنیا بھر میں مفت اسٹریمنگ کا اعلان

 Dec 19, 2025 09:29 AM |

متعلقہ

Express News

ای سی سی اجلاس، لاپتا افراد کے خاندانوں کیلئے 4 ارب 77 کروڑ روپے ادائیگی کی منظوری

Express News

حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاری شروع کردی

Express News

آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کرنے کیلئے حکومت کا اہم فیصلہ

Express News

پیٹرولیم لیوی کی مد میں رواں مالی سال میں 14 ارب سے زائد وصولیوں کا تخمینہ

Express News

سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، آج مزید مہنگا ہوگیا

Express News

رواں مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ کے دوران آئی سی ٹی برآمدات میں بڑا اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو