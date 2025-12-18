کراچی میں گھریلو ملازمہ پر بہیمانہ تشدد، مقدمہ درج

واقعہ کراچی کے علاقے بفرزون کے سیکٹر بی میں پیش آیا، ملزم کی شناخت نعمان کے نام سے ہوئی

شہر قائد کے علاقے بفرزون میں گھر کی سیڑھیوں پر گھریلو ملازمہ کو تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔

ویڈیو میں ایک شخص کو خاتون پر تشدد کرتے ہوئے دکھائی دیا جبکہ تشدد کرنے والے شخص کے ہمراہ خاتون اسے روکنے کی بھی کوشش کرتی نظر آئی۔

یہ واقعہ بفرزون کے سیکٹر 15 بی میں پیش آیا اور گھریلو ملازمہ پر تشدد کرنے والے شخص کی شناخت نعمان کے نام سے ہوئی۔

گبول ٹاؤن پولیس نے واقعہ کا مقدمہ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں درج کرلیا جبکہ مذکورہ واقعہ 11 دسمبر کو پیش آیا تھا۔ ایس ایچ او گبول ٹاؤن راؤ خالد نے بتایا کہ پولیس نے متاثرہ گھریلو ملازمہ یاسمین کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا ہے۔

مدعیہ نے پولیس کو بیان دیا کہ وہ گھروں  میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہے اور 10 دسمبر کو مکان نمبر آر 530 سیکٹر 15 بی بفرزون میں پہلی منزل پر رہائشی افتخار کے گھر کا کام کے دوران دوسری منزل کی رہائشی شمسہ زوجہ نعمان سے معمولی باتوں پر تلخ کلامی ہوئی جس کے بعد وہ اگلے روز 11 دسمبر کو اپنے کام کاج پہنچ کر کام کاج ختم کر کے گھر جانے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے آرہی تھی کہ شام ساڑھے چار بجے نعمان آیا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔

خاتون کے مطابق نعمان نے انہیں سیڑھیوں پر دکھا دیا اور لغویات بھی بکیں جبکہ مجھے اہل محلہ نے چھڑوایا جس کے بعد مجھے چہرے اور جسم کے پر اندرونی چوٹیں آئیں اور بعد علاج معالجہ رپورٹ کرنے آئی ہوں جس پر گبول ٹاؤن پولیس نے نعمان نامی شخص کے خلاف مقدمہ نمبر 217 سالہ 2025 بجرم دفعات 504 ، 354 اور 337 اے آئی کے تحت مقدمہ درج کر کے انویسٹی گیشن پویلس کے حوالے کر دیا۔

ایس ایچ او راؤ خالد نے بتایا کہ انویسٹی گیشن پولیس نے متعدد بار مذکروہ گھر پر چھاپہ مارا ہے تاہم مقدمے میں نامزد ملزم گھر کو تالا لگا موقع سے فرار ہے جس کی تلاش جاری ہے۔
