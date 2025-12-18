بھارتی فاسٹ بولر بمراہ کا مداح کے ساتھ نامناسب رویہ، موبائل چھیننے کی ویڈیو وائرل

بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا چوتھا ٹی20 سیریز دھند کی وجہ سے منسوخ کردیا گیا

ویب ڈیسک December 19, 2025
فوٹو: فائل

بھارتی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر جسپریت بمراہ کو دنیا کے خطرناک ترین بولر میں شمار کیا جاتا ہے اور بھارت کے باہر بھی ان کے مداحوں کی بڑی تعداد موجود ہے لیکن حال ہی میں ایئرپورٹ پر اپنے مداح کے ساتھ ان کے رویے پر تنقید کی جا رہی ہے اور ویڈیو بھی وائرل ہوگئی ہے۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جسپریت بمرا ائیرپورٹ پر موجود تھے جہاں ایک مداح کی جانب سے سیلفی لینے کی خواہش پر چڑ گئے اور ان کے ساتھ نامناسب رویہ اپنایا، اس وقت وہ ایئرپورٹ چیک ان کے لیے انتظار میں کھڑے تھے۔

بمراہ کے سخت رویے کے باوجود مداح سیلفی ویڈیو بناتے رہے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے اور بعد ازاں وہ ویڈیو وائرل ہوگئی۔

ویڈیو میں بمراہ کو مداح کو کہتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے کہ فون گر جائے گا اور نقصان ہوگا لیکن اس کے باوجود مداح ویڈیو بنانے سے باز نہیں رہے اور پھر فاسٹ بولر نے آگے بڑھ کر موبائل فون اٹھالیا۔

اس دوران دونوں کے درمیان دلچسپ مکالمہ بھی ہوا اور مداح نے کہا کہ ‘میں آپ کے ساتھ جاؤں گا سر’، جس پر بمراہ کہتے ہیں ‘آپ کا فون گر جائے گا پھر میرے کو نہیں کہنا’ اس کے باوجود مداح کہتے ہیں ‘کوئی بات نہیں ہے سر’۔

بمراہ اس کے بعد آگے بڑھ کر موبائل چھین لیتے ہیں اور ویڈیو بھی ختم ہوجاتی ہے۔

سوشل میڈیا پر صارفین نے بھی سخت ردعمل دیا اوربمراہ کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا، متعدد صارفین نے کہا کہ ان لوگوں کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے حالانکہ ان کا رویہ خراب ہوتا ہے۔

ایک صارف نے ردعمل میں کہا کہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ کرکٹرز اور سلیبریٹیز کو خدا نہیں ہیں، انہیں زیادہ اہمیت دینا بند کردیں، دوسرے نے کہا کہ بمراہ کا یہ رویہ بالکل متکبرانہ ہے، ایک اور صارف نے کہا کہ چند کرکٹرز اس شہرت کے مستحق نہیں ہیں جو انہیں مل گئی ہے۔

خیال رہے کہ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری ٹی20 سیریز کا چوتھا میچ لکھنو کے اٹل بہار واجپائی کرکٹ اسٹیڈیم میں شیڈول تھا لیکن عین وقت پر دھند کی وجہ سے میچ منسوخ کردیا گیا۔

سیریز کا چوتھا میچ منسوخ ہونے کے بعد دونوں ٹیموں کو انڈور پریکٹس کی ہدایت کی گئی تھی اور رپورٹس میں بتایا گیا کہ بھارتی آل راؤنڈر ہارڈک پانڈیا ماسک پہنے ہوئے نظر آئے کیونکہ اسٹیڈیم کے اطراف میں فضائی آلودگی بدترین سطح پر پہنچی اور ایئرکوالٹی (اے کیو آئی) 400 سے زائد ریکارڈ کی گئی۔

بھارت نے سیریز کے ابتدائی طور پر کھیلے گئے 3 میچوں میں سے دو میں کامیابی حاصل کرکے سیریز میں 1-2 کی برتری حاصل کر رکھی ہے۔
کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

 Dec 19, 2025 12:19 AM |
کے جی ایف چیپٹر 2 کے ہدایتکار کا کمسن بیٹا لفٹ میں پھنس کر ہلاک

Dec 18, 2025 08:25 PM |
لیونارڈو ڈی کیپریو نے اپنی فلم ’’ٹائی ٹینک‘‘ دوبارہ کیوں نہیں دیکھی؟

 Dec 18, 2025 09:28 PM |

