اسرائیل کے خلاف اپیل مسترد کرنے پر امریکا نے عالمی عدالت کے دو ججوں پابندی لگا دی

اس سے قبل بھی امریکا نے آئی سی سی کے عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی تھیں

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup
واشنگٹن:

امریکا نے بین الاقوامی فوجداری عدالت (آئی سی سی) کے دو مزید ججوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔

یہ اقدام اس کے بعد سامنے آیا جب آئی سی سی نے غزہ میں اکتوبر 2023 سے مبینہ جنگی جرائم سے متعلق اسرائیل کی اپیل مسترد کر دی تھی۔

امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ جارجیا سے تعلق رکھنے والے جج گوچا لوردکیپانیدزے اور منگولیا کے جج اردینبالسرین دامدن کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فروری میں جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔

روبیو نے الزام عائد کیا کہ یہ جج اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے آئی سی سی کی غیرقانونی کارروائیوں میں شریک رہے۔

مارکو روبیو کے مطابق ان ججوں نے آئی سی سی کی ان کوششوں میں براہِ راست کردار ادا کیا جن کے تحت اسرائیلی شہریوں کے خلاف، اسرائیل کی رضامندی کے بغیر، تحقیقات، گرفتاری یا قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ دونوں ججوں نے 15 دسمبر کو اسرائیل کی اپیل کے خلاف اکثریتی فیصلے کے حق میں ووٹ دیا۔

امریکی وزیرِ خارجہ نے آئی سی سی کی اسرائیل کو جوابدہ ٹھہرانے کی کوششوں کو سیاسی بنیادوں پر اسرائیل کو نشانہ بنانے کے مترادف قرار دیا۔

یہ پابندیاں آئی سی سی کی اپیلز چیمبر کے اس فیصلے کے بعد سامنے آئیں جو پیر کے روز سنایا گیا تھا، جس میں اسرائیلی وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو اور سابق وزیرِ دفاع یوآف گیلنٹ کے خلاف جاری گرفتاری وارنٹس کو کالعدم قرار دینے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔

اس فیصلے میں آئی سی سی کے ججوں نے کہا کہ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد مبینہ جرائم سے متعلق تحقیقات پہلے ہی 2021 میں اسرائیل کو دیے گئے نوٹس کے دائرہ کار میں آتی ہیں، اور اس کے لیے روم اسٹیٹوٹ کے تحت کسی نئے نوٹس کی ضرورت نہیں تھی۔

مزید پڑھیں

Express News

عالمی عدالت کا غزہ جنگی جرائم کی تحقیقات جاری رکھنے کا اعلان؛ اسرائیلی درخواست مسترد

Express News

اسرائیل اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کو غزہ میں امداد تقسیم کرنے دے؛ عالمی عدالت انصاف

دوسری جانب بین الاقوامی فوجداری عدالت نے امریکا کی جانب سے نئی پابندیوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔

آئی سی سی نے جمعرات کو جاری بیان میں ان پابندیوں کو ایک غیرجانبدار عدالتی ادارے کی آزادی پر کھلا حملہ قرار دیا۔

عدالت نے جج گوچا لوردکیپانیدزے اور جج اردینبالسرین دامدن پر امریکی پابندیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام ایک ایسے عدالتی ادارے کی خودمختاری پر وار ہے جو دنیا بھر کے رکن ممالک کی جانب سے دیے گئے مینڈیٹ کے تحت کام کرتا ہے۔

آئی سی سی کے بیان میں کہا گیا کہ جب قانون پر عمل کرنے والے عدالتی عہدیداروں کو دھمکایا جائے تو اس سے عالمی قانونی نظام ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔

عدالت کے مطابق منتخب ججوں اور پراسیکیوٹرز کو نشانہ بنانا قانون کی حکمرانی کو کمزور کرتا ہے۔

بیان میں اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ آئی سی سی اپنے تمام عملے اور ان مظلوم افراد کے ساتھ کھڑی ہے جو ناقابلِ تصور مظالم کا شکار ہوئے ہیں۔

واضح رہے کہ اس سے قبل بھی امریکا نے آئی سی سی کے ان عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی تھیں جنہوں نے اسرائیلی وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو اور سابق وزیرِ دفاع یوآف گیلنٹ کے خلاف گرفتاری وارنٹس کی منظوری دی تھی۔

ان وارنٹس میں دونوں رہنماؤں پر غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

 Dec 19, 2025 12:19 AM |
کے جی ایف چیپٹر 2 کے ہدایتکار کا کمسن بیٹا لفٹ میں پھنس کر ہلاک

کے جی ایف چیپٹر 2 کے ہدایتکار کا کمسن بیٹا لفٹ میں پھنس کر ہلاک

Dec 18, 2025 08:25 PM |
لیونارڈو ڈی کیپریو نے اپنی فلم ’’ٹائی ٹینک‘‘ دوبارہ کیوں نہیں دیکھی؟

لیونارڈو ڈی کیپریو نے اپنی فلم ’’ٹائی ٹینک‘‘ دوبارہ کیوں نہیں دیکھی؟

 Dec 18, 2025 09:28 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں فوری رکوائے؛ قطر

Express News

بھارتیوں کیلیے خطرے کی گھنٹی؛ ٹرمپ کے حکم پر امریکی شہریت کی منسوخی کی تیاریاں تیز

Express News

فرانس میں مسیحا قاتل بن گیا؛ 30 بچوں کو زہر دینے والے ڈاکٹر کو عمر قید اور جرمانہ

Express News

غزہ؛ ٹھٹھرتی رات میں ننھے محمد کی ماں کی آغوش میں جمتی ہوئی سانسیں ہمیشہ کیلیے بند

Express News

انڈونیشیا؛ معدومیت کے خطرے کے شکار پانڈا کے بچے کی پیدائش؛ تصویر وائرل

Express News

مقبوضہ کشمیر کے بھارتی فوجی کیمپ میں خوفناک آگ؛ اہلکار خوفزدہ ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو