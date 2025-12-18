کراچی، گھر میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کے دو اہم کارندے گرفتار

قبضے سے 7 لاکھ روپے نقد، جیولری، موبائل فونز، اسلحہ اور موٹرسائیکل برآمد ہوئی

منور خان December 19, 2025
فوٹو ایکسپریس

لانڈھی پولیس نے دو روز قبل گھر میں گھس کر ڈکیتی کی واردات میں لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات ، نقدی اور موبائل فون لوٹنے والے 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا۔

 ایس ایچ او لانڈھی قاضی صلاح الدین نے بتایا کہ ڈاکوؤں نے  2 روز قبل 16 دسمبر کو لانڈھی 6 نمبر میں قائم ایک گھر میں گھس کر اسلحے کے زور پر اہلخانہ کو یرغمال بنا کر ڈکیتی کی واردات میں طلائی زیورات ، نقدی اور موبائل فونز لوٹے تھے۔

واقعے کا مقدمہ لانڈھی تھانے میں درج کیا گیا تاہم پولیس کی خصوصی ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی اور خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر کامیاب چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے گھروں میں گھس کر وارداتیں کرنے والے 2 ڈاکوؤں حارث اور محمد علی کو گرفتار کر کے طلائی زیورات ، 7 لاکھ 40 ہزار 880 روپے ، 3 موبائل فونز ، 30 بور پستول ، گولیاں اور ایک موٹر سائیکل برآمد کرلی۔

گرفتار ڈاکوؤں کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے جبکہ گرفتار ڈاکوؤں کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
کراچی، گھر میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کے دو اہم کارندے گرفتار

