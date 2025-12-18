دھند کے باعث مختلف موٹرویز بند، موٹروے پولیس کی شہریوں کو احتیاطی ہدایات

موٹرویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے، ترجمان

ویب ڈیسک December 18, 2025
لاہور:

شدید دھند کے باعث موٹروے ایم 11 (لاہور۔سیالکوٹ) کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔

ترجمان موٹروے پولیس سنٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق موٹروے ایم 5 ملتان سے ظاہر پیر تک بھی دھند کے باعث بند ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے رحیم یار خان سے روہڑی تک موٹروے ایم 5 پر آمدورفت عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ موٹرویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔

موٹروے پولیس سنٹرل ریجن کے مطابق دھند کے دوران لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے روڈ یوزرز لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں۔

شدید دھند اور حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند

شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور ممکن ہو تو دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔

ترجمان کے مطابق دھند میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک سفر نسبتاً محفوظ ہوتا ہے۔

ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس کا لازمی استعمال کریں، تیز رفتاری سے اجتناب کریں اور آگے چلنے والی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔

موٹروے پولیس نے مزید کہا کہ کسی بھی رہنمائی یا مدد کے لیے موٹروے پولیس ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
