مراکش نے سنسنی خیز عرب کپ فائنل میں اردن کو شکست دی

مراکش اور اردن کے درمیان عرب کپ کے فائنل میچ نے 2022 کے ورلڈ کپ فائنل کی یاد دلا دی، مراکش نے دو بار خسارے میں جانے کے باوجود اردن کو پہلا عرب کپ جیتنے سے روکا اور شاندار انداز میں ٹرافی اٹھائی۔
عثامہ تنان نے اٹلس لائنز کو ایک شاندار طویل فاصلے کے گول کے ساتھ برتری دلائی، تاہم اردن نے دوسرے ہاف میں ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر علی اولوان کے ذریعے شاندار جواب دیا۔
فارورڈ نے دوبارہ شروع ہونے کے تین منٹ بعد ہی برابر کر دیا، محند ابو طحہ کی جلدی سے لی گئی کارنر کے بعد قریب سے ہیڈنگ کر کے گول کیا۔
ہاف کے وسط میں اردن کو پنالٹی دی گئی جس میں الوان نے گول کر کے اردن کو دوبارہ برتری دلا دی۔
مراکش نے برابری کی تلاش میں بے حد دباؤ ڈالا اور وقت ختم ہونے سے دو منٹ پہلے ایک کارنر حمد اللہ کے پاس آیا، جنہوں نے قریب سے گول کر دیا۔
اضافی وقت کے 100 ویں منٹ میں حمد اللہ نے گول کر کے اپنی ٹیم کو 3-2 کی فیصلہ کن برتری دلائی، جس کے بعد مراکشی شائقین میں جشن کا آغاز ہو گیا۔
دن کے آغاز میں، سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان تیسری پوزیشن کا میچ خراب موسم کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، فیفا نے تصدیق کی کہ تیسری پوزیشن کا فیصلہ متعلقہ کمیٹی کی جانب سے مناسب وقت پر کیا جائے گا۔