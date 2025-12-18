پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے نشے کے عادی بچے کی تربیت کا بیڑا اٹھا لیا

سابق عالمی چیمپئن عامر خان نے بچے کی ناگفتہ حالت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے پیشکش کی

زبیر نذیر خان December 19, 2025
پاکستانی نژاد برطانوی سابق عالمی چیمپئن عامر خان نے باکسر بننے کے خواہش مند نشے کے عادی بچے کی تربیت کا بیڑا اٹھا لیا۔

برطانیہ کے شہر بولٹن میں پیدا ہونے والے سابق پروفیشنل باکسر 39 سالہ عامر خان نے مذکورہ بچے کی کلپ شیئر کی۔ اسٹیکر فروخت کرنے والا بچہ سگریٹ پینے اور چرس کے نشہ کا عادی ہے۔

 

ویڈیو میں بچے نے مستقبل میں باکسر بننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔

سابق عالمی چیمپئن عامر خان نے بچے کی ناگفتہ حالت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے پیشکش کی ہے کہ وہ مذکورہ بچے کو سڑک سے اٹھا کر پاکستان میں اپنی باکسنگ اکیڈمی میں اس کی تربیت کا اہتمام کریں گے۔
