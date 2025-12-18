پیٹرولیم لیوی کی مد میں رواں مالی سال میں 14 ارب سے زائد وصولیوں کا تخمینہ

آئی ایم ایف رپورٹ کے مطابق چار سال بعد پیٹرولیم لیوی کی مد میں سالانہ وصولیاں 2212 ارب روپے تک پہنچنے کا تخمینہ ہے

ارشاد انصاری December 18, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

وفاقی حکومت نے رواں مالی سال 26-2025 میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں وصولیوں کا تخمینہ 1468 ارب روپے لگایا ہے جبکہ چار سال بعد پاکستانیوں سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں سالانہ وصولیاں بڑھ کر2212 ارب روپے تک پہنچنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔

عالمی مالیاتی ادارہ (آئی ایم ایف) کی رپورٹ میں پیٹرولیم لیوی کی وصولیوں کے تخمینہ جات کے مطابق رواں مالی سال پیٹرولیم لیوی کی وصولی کا تخمینہ ایک ہزار 468 ارب روپے ہے جس میں سے ساڑھے پانچ ماہ میں حکو مت 650 ارب روپے سے زائد وصول کرچکی ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ آئندہ مالی سال میں پیٹرولیم لیوی کی وصولی کے لیے 1638ارب روپے اورمالی سال 27-2028 میں پیٹرولیم لیوی کی وصولی کا تخمینہ1787ارب روپے لگایا گیا ہے۔

اسی طرح مالی سال 28-2029 میں پیٹرولیم لیوی کی وصولی کا تخمینہ 1989ارب روپے ہے جبکہ مالی سال 29-2030 میں پیٹرولیم لیوی کی وصولی کا تخمینہ2212 ارب روپے لگایا گیا ہے۔
