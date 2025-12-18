عدالتی فیصلے کے بعد جسٹس طارق جہانگیری سے متعلق بڑی کارروائی

چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا تھا

فیاض محمود December 18, 2025
facebook whatsup

جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف عدالتی فیصلے کے بعد تیزی سے عمل درآمد جاری ہے۔

اسلام آباد ہائیکورٹ کے دو رکنی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کی تین متفرق درخواستوں پر سماعت کی اور فیصلہ سنایا جس میں اُن کی ڈگری کو جعلی قرار دیا گیا۔

چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا تھا۔ جس میں لکھا گیا کہ طارق محمود جہانگیری کو متعدد مواقع دیے کہ وہ اپنا جواب اور متنازع تعلیمی اسناد پیش کریں مگر وہ اس میں ناکام رہے اور اُن کی جانب سے کوئی معقول وجہ بھی سامنے نہیں آئی۔

عدالت نے کہا کہ ایسی صورتحال میں ہمارے پاس مزید کارروائی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کیونکہ ہائی کورٹ کے جج کے عہدے کے لیے اہلیت فردِ واحد سے متعلق ہوتی ہے اور آئین میں مقرر کردہ اہلیت کا حامل ہونا اعلیٰ عدالت کا جج بننے کے لیے بنیادی اور لازمی شرط ہے۔

فیصلے میں کہا گیا کہ طارق محمود جہانگیری جب اسلام آباد ہائیکورٹ میں ایڈیشنل جج مقرر ہوئے اس وقت درست اور قابلِ قبول ایل ایل بی ڈگری کے حامل نہیں تھے، بعد ازاں مستقل جج بننے کے وقت بھی طارق محمود جہانگیری درست اور قابلِ قبول ایل ایل بی ڈگری کے حامل نہیں تھے۔

عدالت نے لکھا کہ طارق محمود جہانگیری جج تو کیا وکیل بننے کے اہل ہی نہیں تھے، بطور جج تقرری اور ترقی غیر قانونی اختیار کے تحت کی گئی۔

فیصلے میں طارق محمود جہانگیری کی تعلیمی سند کو جعلی قرار دیتے ہوئے انہیں اسلام آباد ہائیکورٹ کے جج کے عہدے کیلیے نااہل قرار دیا گیا جبکہ عدالت نے انہیں فارغ کرتے ہوئے وزارتِ قانون و انصاف کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔

عدالت کی جانب سے تحریری فیصلہ جاری ہونے کے بعد منتظمین نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی آفیشل ویب سائٹ سے جسٹس طارق جہانگیری کا نام اور تصویر ہٹا دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نیہا ککڑ ’کے پاپ اسٹائل‘ کاپی کرنے میں ناکام، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

نیہا ککڑ ’کے پاپ اسٹائل‘ کاپی کرنے میں ناکام، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

 Dec 18, 2025 07:38 PM |
بھارتی فلم دھرندھر گانے سے متعلق دلچسپ انکشافات

بھارتی فلم دھرندھر گانے سے متعلق دلچسپ انکشافات

 Dec 18, 2025 07:42 PM |
دھرندھر: رنویر سنگھ کا تعلق حقیقت میں کراچی سے نکلا

دھرندھر: رنویر سنگھ کا تعلق حقیقت میں کراچی سے نکلا

 Dec 18, 2025 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

ورلڈ بینک کا سندھ حکومت کو مختلف منصوبوں کیلیے 70 کروڑ ڈالرز دینے کی یقین دہانی

Express News

جعلی دستاویزات پر مالدووا سے ڈیپورٹ ہونے والا مسافر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار

Express News

تیز ترین امیگریشن، ای گیٹس ایئرپورٹ کے کس حصے میں نصب ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد؛ امریکی سفارت خانے کا جعلی اہلکار بن کر فراڈ کرنیوالا افغان شہری گرفتار

Express News

مین ہول میں گر کر بچے کی ہلاکت پر وزیراعلیٰ پنجاب نے اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کردیا

Express News

بھارت میں نقاب کی بے حرمتی پر حافظ نعیم کا مسلم ممالک سے بڑا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو