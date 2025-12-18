بجلی کے نیٹ میٹرنگ صارفین کیلئے نیا میکنزم تیار

نیپرا نے نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے نیپرا پروزیومر ریگولیشنز 2025 جاری کر دیا

ضیغم نقوی December 18, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

حکومت نے نیٹ میٹرنگ صارفین سے بجلی کی خریداری اورفراہمی کے لیے نیا میکنزم تیار کرلیا اور صارف کو موجودہ ٹیرف کے حساب بجلی فراہم کرے گی۔

نیشنل الیکٹرک پاور ریگیولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے نیپرا پروزیومر ریگولیشنز 2025 جاری کر دیا اور نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے "پروزیومر" کی نئی اصطلاح متعارف کروا دی گئی ہے۔

ریگولیشنز کے مطابق نیٹ میٹرنگ صارفین سے بجلی کی خرید اور بجلی کمپنی سے فراہمی کے لیے الگ الگ ٹیرف ہوں گے، کمپنی صارف سے نیشنل ایوریج انرجی پرچیز پرائس کے مطابق فی یونٹ بجلی خریدےگی۔

اسی طرح بجلی کمپنی صارف کو موجودہ ٹیرف کے حساب بجلی فراہم کرے گی۔

نیپرا کی جانب سے نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے جاری نیپرا پروزیومر ریگولیشنز2025 کے مطابق کوئی بھی صارف اپنے لوڈ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کا مجاز نہیں ہوگا، نیپرا نیٹ میٹرنگ صارف کی پیداوری صلاحیت پر نظرثانی کرسکے گا۔

ریگولیشنز میں کہا گیا ہے کہ نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے بجلی کی فروخت اور خریداری کے لیے الگ الگ میٹرز ہوں گے اور نیا نیٹ میٹرنگ صارف اپنی بجلی کسی دوسرے صارف کو فروخت نہیں کرسکے گا۔

نیپرا ریگولیشنز کے مطابق نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز کا اطلاق نئے نیٹ میٹرنگ صارفین پر ہوگا اور موجودہ نیٹ میٹرنگ صارفین کے معاہدے کی مدت ختم ہونے پر نئی ریگولیشنز کا اطلاق ان پر بھی ہوگا۔
