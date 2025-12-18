ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ اداکار لیونارڈو ڈی کیپریو نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی یادگار اور تاریخ ساز فلم ’’ٹائی ٹینک‘‘ کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھا۔
اداکار نے یہ بات جینیفر لارنس کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو کے دوران کہی، جہاں دونوں اپنے کیریئر، اداکاری کے تجربات اور آنے والی فلموں پر کھل کر بات کرتے نظر آئے۔
جینیفر لارنس نے گفتگو کے دوران جب ڈی کیپریو سے براہِ راست سوال کیا کہ کیا انہوں نے ’’ٹائی ٹینک‘‘ دوبارہ دیکھی ہے، تو اداکار نے سادہ انداز میں جواب دیا کہ ’نہیں‘، انہوں نے یہ فلم برسوں سے نہیں دیکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ عمومی طور پر اپنی فلمیں دیکھنے کے عادی نہیں، چاہے وہ کتنی ہی مشہور کیوں نہ ہوں۔
ڈی کیپریو کے اس بیان پر جینیفر لارنس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ کبھی ’’ٹائی ٹینک‘‘ جیسی فلم کا حصہ ہوتیں تو شاید بار بار دیکھتیں۔ اس پر ڈی کیپریو نے مسکراتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی اداکاری کو دوبارہ دیکھنے میں خاص دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہر فلم کے بعد آگے بڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ’’ٹائی ٹینک‘‘ نے 1997 میں ریلیز کے بعد نہ صرف باکس آفس پر تاریخ رقم کی بلکہ لیونارڈو ڈی کیپریو کو عالمی سطح پر سپر اسٹار بنا دیا۔ فلم میں جیک ڈاسن کا کردار آج بھی ان کے کیریئر کی پہچان سمجھا جاتا ہے، مگر خود اداکار کا کہنا ہے کہ وہ ماضی کی کامیابیوں میں الجھنے کے بجائے نئے کرداروں اور کہانیوں پر توجہ دیتے ہیں۔
اسی گفتگو میں ڈی کیپریو نے یہ بھی بتایا کہ وہ فلم کی شوٹنگ کے دوران پلے بیک یا اپنی کارکردگی دیکھنے کے حق میں نہیں ہوتے اور زیادہ تر کردار کے احساس اور لمحے پر بھروسا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک اداکار کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ موجودہ منظر میں سچا رہے، نہ کہ بعد میں خود کو اسکرین پر جانچتا رہے۔
لیونارڈو ڈی کیپریو کا یہ اعتراف سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کر رہا ہے، جہاں مداح اس بات پر حیران ہیں کہ جس فلم نے دنیا بھر میں کروڑوں دل جیتے، اس کا مرکزی اداکار خود اسے دوبارہ دیکھنے سے گریزاں رہا۔ تاہم ڈی کیپریو کے نزدیک ’’ٹائی ٹینک‘‘ ایک یادگار تجربہ ضرور ہے، مگر ان کی نظر ہمیشہ اگلے چیلنج پر رہتی ہے۔