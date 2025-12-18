پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان کو گرفتار کرلیا

داعش خراسان کے ترجمان کے ساتھ سینئر رہنما کو بھی گرفتار مئی 2025 میں گرفتار کیا گیا جس کے بعد مسلح گروہ کی کمر ٹوٹ گئی

خالد محمود December 18, 2025
فوٹو اسکرین گریپ

پاکستانی انٹیلی جنس نے ایک کارروائی میں بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے داعش خراسان کے ترجمان کو گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق داعش خراسان (ISIS-K) کا ترجمان اور تنظيم کے آفیشل میڈیا وِنگ الاعظائم فاؤنڈیشن کا بانی دہشت گرد خارجی سلطان عزیز اعظّام کو پاکستان کی انٹیلی جنس ایجنسی نے گرفتار کیا۔

الاعظائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔عزیز اعظام کی گرفتاری کے بعد میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئیں۔

ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے داعش خراسان کے خلاف کئی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی ہیں، جس میں سلطان عزیز اعظام کی گرفتار بھی شامل ہے۔

اقوامِ متحدہ کی اینالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی سولہویں رپورٹ میں سامنے آئی، جس کے مطابق پاکستان کی کاروائی سے داعش خراسان کے تنظیمی ڈھانچے کوعالمی سطح پر کمزور کر کے کئی منصوبہ بند حملے ناکام بنا دیے جبکہ گرفتاریوں کے بعد سے تنظیم کے جنگجوؤں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔

ذرائع کے مطابق یہ گرفتار مئی 2025 میں کی گئی اور اسی کے ساتھ داعش خراسان کے سینئر رہنما ابو یاسر الترکی کی گرفتاری بھی ہوئی جس کے نتیجے میں تنظیم کی آپریشنل طاقت میں نمایاں کمی آئی ہے۔

ان کارروائیوں کے باعث “وائس آف خراسان” جیسے اہم پراپیگنڈا پلیٹ فارمز بھی معطل ہو گئے ہیں۔
