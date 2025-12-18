لاہور؛ کمسن بچی سے زیادتی کی کوشش، ملزم گرفتار

لاہور:
پولیس نے باغبانپورہ کے علاقے میں بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔
پولیس نے بتایا کہ باغبانپورہ پولیس کو بچی کے والد عظیم کی درخواست موصول ہونے پر نا معلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا جبکہ ایس پی کینٹ کی ہدایت پر ایس ایچ او باغبانپورہ رضوان خان نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم حمزہ کو گرفتار کرلیا۔
ایس ایچ او باغبانپورہ رضوان خان نے کہا کہ ملزم نے باہر گلی میں کھیلتی ہوئی کم سن بچی کو اٹھا کر دوسری گلی میں لے جا کر زیادتی کرنے کی کوشش کی اور ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں بچی کو اٹھایا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ملزم حمزہ کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔
پولیس کے مطابق ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑنے فوری کاروائی پر ایس ایس ایچ او باغبانپورہ رضوان خان اور پولیس ٹیم کو شاباش دی اور کہا کہ بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔