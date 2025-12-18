جاپان: 92 سالہ خاتون مشہور گیم ’ٹیکن 8‘ کی چیمپئن بن گئیں

فائنل مقابلے میں 92 سالہ ہساکو سیکائی نے 74 سالہ حریف گورو سُگیاما کو شکست دے کر ٹاپ پوزیشن پر قبضہ جمایا

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup

جاپان میں 92 سالہ خاتون مشہور ویڈیو گیم ’ٹیکن 8‘ جیت کر ای اسپورٹس ٹورنامنٹ کی فاتح بن گئیں۔

بزرگ شہریوں کے درمیان ویڈیو گیم ٹورنامنٹس منعقد کرانے والی تنظیم ’دی کیئر ای اسپورٹس ایسوسی ایشن‘ نے 12ویں بائی اینوئل (سال میں دو بار منعقد ہونے والے) ٹورنامنٹ کے مکمل ہونے کا اعلان کیا جس میں 92 سالہ ہِساکو سیکائی پہلے نمبر پر رہیں۔

ٹورنامنٹ میں آٹھ بزرگ شہریوں (جن کی عمر 73 سے 95 برس کے درمیان تھیں) نے حصہ لیا اور ون آن ون فارمیٹ پر ایک ٹیکن 8 میں ایک دوسرے کا سامنا کیا۔

 

کیئر ای اسپورٹس کے یوٹیوب چینل پر لائیو اسٹریم ہونے والے فائنل مقابلے میں 92 سالہ ہساکو سیکائی نے 74 سالہ حریف گورو سُگیاما کو شکست دے کر ٹاپ پوزیشن پر قبضہ جمایا۔

ہساکو نے فائنل راؤنڈ میں مقابلے کے لیے کلاڈیو جبکہ گورو نے لِیلی کے کردار کا انتخاب کیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کے جی ایف چیپٹر 2 کے ہدایتکار کا کمسن بیٹا لفٹ میں پھنس کر ہلاک

کے جی ایف چیپٹر 2 کے ہدایتکار کا کمسن بیٹا لفٹ میں پھنس کر ہلاک

Dec 18, 2025 08:25 PM |
لیونارڈو ڈی کیپریو نے اپنی فلم ’’ٹائی ٹینک‘‘ دوبارہ کیوں نہیں دیکھی؟

لیونارڈو ڈی کیپریو نے اپنی فلم ’’ٹائی ٹینک‘‘ دوبارہ کیوں نہیں دیکھی؟

 Dec 18, 2025 09:28 PM |
نیہا ککڑ ’کے پاپ اسٹائل‘ کاپی کرنے میں ناکام، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

نیہا ککڑ ’کے پاپ اسٹائل‘ کاپی کرنے میں ناکام، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

 Dec 18, 2025 07:38 PM |

متعلقہ

Express News

مصر میں 4500 سال قدیم عبادت گاہ دریافت

Express News

جاپان میں خاتون نے اے آئی پارٹنر سے شادی کرلی

Express News

تیز رفتار ایسکلیٹر پر رولر کوسٹر کے مزے، طلبا کے ہوش اڑ گئے

Express News

کیا آپ کو اس تصویر میں چھپکلی نظر آرہی ہے؟

Express News

چین: فیشل ریکاگنیشن مشین کو دھوکا دینے والے ملازمین پکڑے گئے

Express News

امریکا میں بغیر ڈرائیور چلنے والی ٹیکسی میں بچے کی پیدائش

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو