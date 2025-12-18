حکومت پنجاب کا منشیات کے خلاف بڑا فیصلہ

لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد نوٹیفکیشن جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی، حکام

محمد الیاس December 18, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
لاہور:

حکومت پنجاب نے منشیات کی روک تھام کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے ، جس کے مطابق صوبے میں پہلی بار منشیات کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنےہوں گی۔

حکام نے بتایا کہ منشیات کے مقدمات اب عام عدالتوں کے بجائے خصوصی عدالتوں میں چلیں گے اور پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے مقدمات کے فوری فیصلے ہوں گے۔

انہوں نے بتایا کہ سیشن ججز اور مجسٹریٹس کو خصوصی عدالتوں کے اختیارات دے دیے جائیں گے، جس کے ذریعے منشیات کے مقدمات برسوں تک زیرالتوا رکھنے کا سلسلہ ختم کیا جائے گا۔

حکام نے مزید بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد نوٹیفکیشن جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ اسمگلنگ اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی تیز ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نیہا ککڑ ’کے پاپ اسٹائل‘ کاپی کرنے میں ناکام، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

نیہا ککڑ ’کے پاپ اسٹائل‘ کاپی کرنے میں ناکام، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

 Dec 18, 2025 07:38 PM |
بھارتی فلم دھرندھر گانے سے متعلق دلچسپ انکشافات

بھارتی فلم دھرندھر گانے سے متعلق دلچسپ انکشافات

 Dec 18, 2025 07:42 PM |
دھرندھر: رنویر سنگھ کا تعلق حقیقت میں کراچی سے نکلا

دھرندھر: رنویر سنگھ کا تعلق حقیقت میں کراچی سے نکلا

 Dec 18, 2025 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

سکھر، گڈو کشمور روڈ پر مسافر کوچ حملے کا مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک

Express News

کراچی، سرجانی ٹاؤن میں گھر سے خاتون کی تشدد زدہ لاش برآمد

Express News

کراچی: مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق، خاتون سمیت دو افراد زخمی

Express News

حیدرآباد، نسوار کے بیوپاری کو زبردستی لے جانے کا معمہ حل، گرفتاری ایف آئی اے کی نکلی

Express News

کراچی، رکشہ اسٹینڈ تنازعہ پر ایم کیو ایم کے جوائنٹ یو سی انچارج کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا

Express News

داتا دربار پولیس کی بڑی کارروائی، گھروں میں نقب زنی کرنے والے ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو