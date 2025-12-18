حکومت پنجاب کا منشیات کے خلاف بڑا فیصلہ

لاہور:
حکومت پنجاب نے منشیات کی روک تھام کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے ، جس کے مطابق صوبے میں پہلی بار منشیات کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنےہوں گی۔
حکام نے بتایا کہ منشیات کے مقدمات اب عام عدالتوں کے بجائے خصوصی عدالتوں میں چلیں گے اور پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے مقدمات کے فوری فیصلے ہوں گے۔
انہوں نے بتایا کہ سیشن ججز اور مجسٹریٹس کو خصوصی عدالتوں کے اختیارات دے دیے جائیں گے، جس کے ذریعے منشیات کے مقدمات برسوں تک زیرالتوا رکھنے کا سلسلہ ختم کیا جائے گا۔
حکام نے مزید بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد نوٹیفکیشن جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ اسمگلنگ اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی تیز ہوگی۔