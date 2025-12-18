فرانس میں مسیحا قاتل بن گیا؛ 30 بچوں کو زہر دینے والے ڈاکٹر کو عمر قید اور جرمانہ

اپنے ساتھی طبی عملے کو بدنام کرنے اور ان پر شبہات ڈالنے کے لیے یہ قتل کیے

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup
فرانسیسی ڈاکٹر نے بچوں کو بھی زہر دیا تاکہ اپنے طبی ساتھیوں پر الزام لگا کر نیچا دیکھا سکے

فرانس کی عدالت نے سنسنی خیز اور انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والے ایک مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانسیسی عدالت نے ایک ڈاکٹر کو 30 بچوں اور بالغ مریضوں کو جان بوجھ کر زہر دینے کا الزام ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنادی۔

عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزم نے یہ انتہائی ظالمانہ اقدامات محض اپنے ساتھی طبی عملے کو بدنام کرنے اور ان پر شبہات ڈالنے کے لیے کیے۔

استغاثہ نے بتایا کہ ڈاکٹر پیچیئر ایک نفسیاتی طور پر پیچیدہ شخصیت کا حامل تھا اور وہ خود کو بہترین ڈاکٹر ثابت کرنے کے جنون میں مبتلا تھا۔

فیصلے کے تحت فریڈرک پیچیئر کو پیرول کے بغیر عمر قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ متاثرہ خاندانوں کو ہرجانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔

سزا پانے والا اینستھیزیا کا ماہر ڈاکٹر 53 سالہ فریڈرک پیچیئر تھا جو 2008 سے 2017 کے درمیان فرانسیسی شہر بیسانکن کے  2 نجی کلینکس میں خدمات انجام دے رہا تھا۔

عدالتی کارروائی کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ فریڈرک پیچیئر نے آپریشن سے قبل یا دوران مریضوں کو ایسی دوائیں دیں جن سے ان کے جسم میں پوٹاشیم کی خطرناک مقدار بڑھ گئی۔

اس کے نتیجے میں متعدد مریضوں کو اچانک دل کے دورے پڑے، جو بظاہر پُراسرار اور ناقابلِ فہم معلوم ہوتے تھے۔

تحقیقات میں ثابت ہوگیا کہ متاثرہ مریضوں میں بچے بھی شامل تھے جنھیں معمول کے آپریشن کے بعد صحت یاب ہو جانا چاہیے تھا مگر وہ غیر متوقع طور پر شدید طبی پیچیدگیوں کا شکار ہو گئے۔

یہ مقدمہ فرانس کی حالیہ تاریخ کے سنگین ترین طبی جرائم میں شمار کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملزم نے اپنے پیشے، اعتماد اور انسانی جانوں کا بدترین استحصال کیا، اس لیے کسی نرمی کی گنجائش نہیں۔

عدالت کو بتایا گیا جن 30 مریضوں کو زہر دیا گیا ان مریضوں میں سے 12 افراد جانبر نہ ہو سکے اور دورانِ علاج زندگی کی بازی ہار گئے۔

عدالت کے باہر موجود متاثرہ خاندانوں نے فیصلے کو انصاف کی فتح قرار دیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ سزا ان کے پیاروں کی کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکتی۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کے جی ایف چیپٹر 2 کے ہدایتکار کا کمسن بیٹا لفٹ میں پھنس کر ہلاک

کے جی ایف چیپٹر 2 کے ہدایتکار کا کمسن بیٹا لفٹ میں پھنس کر ہلاک

Dec 18, 2025 08:25 PM |
لیونارڈو ڈی کیپریو نے اپنی فلم ’’ٹائی ٹینک‘‘ دوبارہ کیوں نہیں دیکھی؟

لیونارڈو ڈی کیپریو نے اپنی فلم ’’ٹائی ٹینک‘‘ دوبارہ کیوں نہیں دیکھی؟

 Dec 18, 2025 09:28 PM |
نیہا ککڑ ’کے پاپ اسٹائل‘ کاپی کرنے میں ناکام، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

نیہا ککڑ ’کے پاپ اسٹائل‘ کاپی کرنے میں ناکام، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

 Dec 18, 2025 07:38 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت؛ مسلم ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر بہار کے وزیراعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج

Express News

سڈنی حملہ آوروں نے فلپائن میں کوئی عسکری تربیت حاصل نہیں کی، منیلا نے الزامات کو مسترد کردیا

Express News

سڈنی دہشتگردی: حملہ آور ساجد اکرم کے بھارتی پاسپورٹ کی تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

آپریشن سندور کے پہلے دن ہی بھارت ہار گیا تھا، سابق وزیراعلیٰ مہاراشٹرا کا اعتراف

Express News

ایران میں بس الٹنے کا خوفناک حادثہ، 13 ہلاک اور متعدد زخمی

Express News

سڈنی بونڈی بیچ حملہ: بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہوگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو