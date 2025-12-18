نہ فلسطین نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوا، ٹرمپ کی خوشامدیں کیوں کی جارہی ہیں، حافظ نعیم الرحمٰن

بھارت کی اسلام دشمنی کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے، امیر جماعت اسلامی

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup

امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 21 دسمبر کو ملک بھر میں ڈویژنل ہیڈکوارٹرز پر بدل دو نظام کے عنوان سے دھرنے ہوں گے۔

انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اختیارات بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے۔ حکمران طبقہ اختیارات گراس روٹ لیول پر منتقل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جوہارس ٹریڈنگ قومی اورصوبائی اسمبلیوں کی سطح پر ہوتی ہے وہی بلدیاتی سطح پر ہوگی۔ پنجاب میں 2015 میں آخری بلدیاتی انتخاب ہوا۔

انہوں نے مزید کہا کہ لاہور جو ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے اسے میٹروپولٹین کا درجہ دینے کو تیار نہیں۔ فارم 47 کے ذریعے آنیوالوں کے دل میں خوف ہے کہ اختیارات نچلی سطح پرجانے سے ان کی طاقت کم ہوجائیگی۔ تمام اداروں پر صوبائی حکومتیں قابض ہیں،صوبے تو بااختیار ہوگئے مگر بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار نہیں بنانا چاہتے۔

انہوں نے کہا کہ بدل دونظام تحریک اب رکنے والی نہیں، دھرنوں میں آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اس وقت تین کروڑ سے زائد بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ آئی ایم ایف نے گڈگورنس کا پول کھول دیا۔ اب پورے سسٹم کو بدلنا پڑے گا۔

انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتیں بیوروکریسی کے ذریعے نظام چلاتی ہے۔ سول اورملٹری بیوروکریسی نے نظام پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں آگے بڑھے گا۔ حکومت بتائے پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام کیوں نہیں ہورہا۔


حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ امریکی صدر کی خوشامدیں کی جارہی ہیں، اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ فلسطین کا مسلہ حل ہوا نہ ہی کشمیر کے تنازعہ پر اس نے کوئی کردار اداکیا۔ استثنی کے معاملے پر جس طرح جماعت اسلامی نے بات کی اس طرح کسی اورجماعت نے بات نہیں کی۔

انہوں نے مزید کہا کہ نوازشریف جب اسٹیلشمنٹ سے ناراض تھے تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا۔ جب خود اسٹیبلشمنٹ کی ذریعے حکومت میں آگئے تو اب وہ ان سے خوش ہیں۔ ایک وقت آئیگا یہ 26 ویں،ستائیس ویں سب ترامیم واپس ہوں گی۔

انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے  جانیوالوں پر تشدد کی مذمت کرتے ہیں،یہ فسطائیت ہے۔ آئین اور قانون کے تحت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے۔ بنگلہ دیش میں اگر جماعت اسلامی سامنے آئی ہے تو اس میں 17 برس لگے ہیں۔ آئین اورقانون کے اندر رہتے ہوئے تحریک چلائیں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے سے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ بہار کے وزیر اعلی نے مسلمان ڈاکٹر کا نقاب نوچنے کی جو حرکت کی وہ پورے عالم اسلام کے منہ پر تھپڑ ہے۔ افسوس کہ پاکستان کی حکومت نے اس عمل پر کوئی خاص ردعمل نہیں دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

 Dec 18, 2025 11:02 AM |
کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

 Dec 18, 2025 10:46 AM |
سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ، مس فن لینڈ کا تاج واپس لے لیا گیا

سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ، مس فن لینڈ کا تاج واپس لے لیا گیا

 Dec 18, 2025 09:49 AM |

متعلقہ

Express News

ورلڈ بینک کا سندھ حکومت کو مختلف منصوبوں کیلیے 70 کروڑ ڈالرز دینے کی یقین دہانی

Express News

جعلی دستاویزات پر مالدووا سے ڈیپورٹ ہونے والا مسافر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار

Express News

تیز ترین امیگریشن، ای گیٹس ایئرپورٹ کے کس حصے میں نصب ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد؛ امریکی سفارت خانے کا جعلی اہلکار بن کر فراڈ کرنیوالا افغان شہری گرفتار

Express News

مین ہول میں گر کر بچے کی ہلاکت پر وزیراعلیٰ پنجاب نے اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کردیا

Express News

بھارت میں نقاب کی بے حرمتی پر حافظ نعیم کا مسلم ممالک سے بڑا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو