لانس نائیک محمد محفوظ شہید (نشان حیدر) کی برسی، مسلح افواج کی جانب سے شاندار خراج عقیدت

راولپنڈی:
آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے نشان حیدر کے حامل لانس نائیک محمد محفوظ شہید کی برسی کے موقع پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے کہا کہ لانس نائیک محمد محفوظ شہید بہادری، قربانی اور مادرِ وطن سے بے لوث عقیدت کی عظیم مثال ہیں۔
1971 کی جنگ کے دوران واہگہ سیکٹر پر انہوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کیا۔
شدید زخموں اور مسلسل دشمن کی فائرنگ کے باوجود وہ بے خوف ہو کر آگے بڑھے اور جامِ شہادت نوش کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ جنگ میں لانس نائیک محمد محفوظ شہید کی بہادری پاکستان کی مسلح افواج کی تاریخ کے روشن ترین بابوں میں سے ایک ہے۔
ان کی اعلیٰ قربانی ناقابلِ تسخیر جذبے، پیشہ ورانہ مہارت اور بے لوثی کی عکاس ہے، جو مسلح افواج اور قوم کے درمیان اس مقدس رشتے کو مزید مضبوط کرتی ہے جس کے دفاع کے لیے سپاہی حلف اٹھاتے ہیں۔
آئی ایس پی آر کے مطابق شہید کی برسی پر مسلح افواج نے ملک کی خودمختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور اس عہد کی تجدید کی کہ قوم کے ہیروز کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔
بیان کے اختتام پر کہا گیا کہ لانس نائیک محمد محفوظ شہید کی وراثت ہمیشہ قوم کی اجتماعی یادداشتوں میں نقش رہے گی اور آنے والی نسلوں کے لیے حوصلہ، عزم اور قربانی کی روشن مثال بنی رہے گی۔