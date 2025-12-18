عمران خان اڈیالہ جیل میں انجوائےکررہےہیں،سبی جیل میں پھینکیں،اٹک قلعےمیں رکھیں تو پتاچلے،عابد شیرعلی

پاکستان مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما عابد شیر علی نے کہا ہے کہ عمران خان تو اڈیالہ جیل میں انجوائے کر رہے ہیں، انہیں سبی جیل میں پھینکیں، ہتھکڑی لگا کر اٹک قلعے کی چار دیوار میں رکھیں جیسے نواز شریف کو مہینوں رکھا گیا تو پتا چلے کہ جیل کسے کہتے ہیں۔

اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھارت میں خواتین کا نقاب اتارنے کی مذمت کرتے ہیں، بھارت میں درندہ صفت لوگ بیٹیوں بہنوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیئے رات کے اندھیرے میں احتجاج کیا جاتا ہے،مجرموں سے دن میں ملاقات ہوتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی واقعہ ہوجائے تو حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو روکے، دہشتگردی کا واقعہ اگر ہوتو کون ذمہ دار ہوگا؟۔

عابد شیر علی نے کہا کہ ہر روز جیل کے قیدی سے ملاقات نہیں ہوسکتی، بانی پی ٹی آئی کو سبی جیل میں پھینکیں یا اٹک قلعے میں رکھیں، جیسے نوازشریف کو رکھا ویسے بانی پی ٹی آئی  کو رکھا جائے تو جیل کا معلوم ہوگا۔

ان کا کہنا تھا کہ دیگر قیدیوں کو دیسی مرغے کی یخنی ملتی ہے نہ ورزش کی سہولیات، عمران خان کے پاس 5 کمرے ہیں، مشقتی ہے، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، ان کو سبی جیل میں پھینکیں، ہتھکڑی لگا کر اٹک قلعے کی چار دیوار میں رکھیں جیسے نواز شریف کو مہینوں رکھا گیا تو پتا چلے کہ جیل کسے کہتے ہیں۔

 
