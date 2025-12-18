’اپنی چھت اپنا گھر پروگرام‘، بلاسود قرض سے مستفید افراد کیلیے سہولیات میں مزید اضافہ

دوران قرض مدت فوت ہونے والوں کے قرض معافی، معذور ہونے پر بھی رعایت ہوگی

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup

پنجاب حکومت نے ’اپنی چھت اپنا گھر پروگرام‘ کے تحت بلاسود قرض سے مستفید ہونے والے افراد کے لیے سہولیات میں مزید اضافہ کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سیکرٹری ہاؤسنگ کی ہدایت پر ڈی جی پھاٹا سکندر ذیشان کی سربراہی میں اعلی سطح کا اجلاس ہوا جس میں پی ڈی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام مرزا ولید بیگ اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔

اجلاس میں اخوت، این ایس آر پی سمیت تمام مائکروفنانس اداروں نے عملی تجاویز پیش کیں جبکہ ڈی جی پھاٹا سکندر ذیشان نے رعایت کے اطلاق کے لیے ایس او پیز جلد مکمل کرنے کی ہدایت کردی۔

’اپنی چھت اپنا گھر پروگرام‘ کے تحت عوام کو فراہم کیا گیا بلاسود قرض جلد واپس کرنے پر 20 فیصد تک رعایت دینے کی سفارش کی گئی ہے جبکہ دوران قرض مدت فوت ہونے والوں کے قرض معافی، معذور ہونے پر بھی رعایت ہوگی۔

اس موقع پر سکندر ذیشان  کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر قرض واپسی میں مزید آسانی پیدا کرنے کی منصوبہ بندی جاری ہے، رعایت کا اطلاق 10 سالہ قرض 3 سے 6 سال میں واپس کرنے پر ہوگا۔

یاد رہے کہ ’اپنی چھت اپنا گھر پروگرام‘ میں بلاسود 10 سال کے لیے 15 لاکھ قرض دیا جاتا ہے۔

ڈی جی پھاٹا نے مزید کہا کہ ایس او پیز جلد صوبائی وزیر بلال یاسین اور سیکرٹری ہاؤسنگ کو پیش کی جائیں گی، رعایت دینے کا مقصد مستفید شہریوں کے لیے مزید آسانی پیدا کرنا ہے جبکہ وقت سے پہلے آنے والی رقم سے مزید شہریوں کو گھر بنانے میں مدد دی جا سکے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

 Dec 18, 2025 11:02 AM |
کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

 Dec 18, 2025 10:46 AM |
سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ، مس فن لینڈ کا تاج واپس لے لیا گیا

سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ، مس فن لینڈ کا تاج واپس لے لیا گیا

 Dec 18, 2025 09:49 AM |

متعلقہ

Express News

ورلڈ بینک کا سندھ حکومت کو مختلف منصوبوں کیلیے 70 کروڑ ڈالرز دینے کی یقین دہانی

Express News

جعلی دستاویزات پر مالدووا سے ڈیپورٹ ہونے والا مسافر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار

Express News

تیز ترین امیگریشن، ای گیٹس ایئرپورٹ کے کس حصے میں نصب ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد؛ امریکی سفارت خانے کا جعلی اہلکار بن کر فراڈ کرنیوالا افغان شہری گرفتار

Express News

مین ہول میں گر کر بچے کی ہلاکت پر وزیراعلیٰ پنجاب نے اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کردیا

Express News

بھارت میں نقاب کی بے حرمتی پر حافظ نعیم کا مسلم ممالک سے بڑا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو