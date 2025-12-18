دھند کے باعث میچ منسوخ، شائقین کرکٹ نے بی سی سی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا

سوشل میڈیا پر بھی شائقین نے انتظامات پر سوالات اٹھاتے ہوئے اپنی ناراضی کا اظہار کیا

اسپورٹس ڈیسک December 18, 2025
بھارت اور جنوبی افریقا کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی میچ شدید دھند کے باعث ایک بھی گیند پھینکے بغیر منسوخ کر دیا گیا جس پر شائقین کرکٹ نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔

تفصیلات کے مطابق میچ شروع ہونے سے قبل ہی میدان اور اطراف میں دھند چھا گئی، جس کے باعث امپائرز نے طویل انتظار کے بعد مقابلہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔

اس غیر متوقع صورتحال پر اسٹیڈیم میں موجود شائقین سمیت گھر میں بیٹھے ناظرین بھی مایوس دکھائی دیے۔

کئی مداحوں کا کہنا تھا کہ میچ کی بروقت منصوبہ بندی اور موسم کے پیش نظر بہتر فیصلے کیے جا سکتے تھے، تاکہ شائقین کی توقعات ٹوٹنے سے بچ جاتیں۔

بھارت بمقابلہ جنوبی افریقا؛ چوتھے ٹی 20 سے متعلق بری خبر!

میچ دیکھنے آئے شخص نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’میں نے تین بوری گیہوں بیچ کر میچ کا ٹکٹ خریدا تھا، میرے پیسے واپس کیے جائیں‘۔

بعض شائقین نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ٹکٹس کے پیسے واپس کرنے سے ہمارے نقصان کا ازالہ ممکن نہیں، ہم میچ دیکھنا چاہتے تھے۔

 
