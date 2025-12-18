وفاقی وزیر پیٹرولیم سے کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کی ملاقات، مجوزہ اصلاحات، پالیسی اقدامات پر گفتگو

علی پرویز ملک سے پاکستان کے لیے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بولورما امگابازار نے اسلام آباد میں ملاقات کی

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup

وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے پاکستان کے لیے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بولورما امگابازار نے اسلام آباد میں ملاقات کی، ملاقات میں ملک کے گیس کے شعبے میں جاری اور مجوزہ اصلاحات، توانائی کے چیلنجز اور پالیسی اقدامات پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔

ملاقات کے دوران ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر نے ایل این جی سرپلس کے مسئلے کو مؤثر انداز میں حل کرنے پر پیٹرولیم ڈویژن کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایل این جی جیسے پیچیدہ چیلنج کو حل کرنا آسان کام نہیں تھا، تاہم حکومت پاکستان نے بروقت اور درست فیصلوں کے ذریعے اس مسئلے پر قابو پایا۔

وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ بینک جیسے بین الاقوامی شراکت داروں کی آراء اور تعاون پائیدار پالیسی اصلاحات کے لیے نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔

ملاقات میں پاکستان کے گیس سیکٹر کی پائیداری، ایل این جی مینجمنٹ، اور آئندہ اصلاحاتی منصوبوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر نے بتایا کہ ورلڈ بینک گیس کے شعبے میں اصلاحات کے لیے ایک جامع روڈ میپ تیار کر رہا ہے، جس کا مقصد شعبے کی کارکردگی بہتر بنانا اور طویل المدتی استحکام کو یقینی بنانا ہے۔

ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کے توانائی شعبے میں اصلاحات کے ذریعے شفافیت، کارکردگی اور پائیداری کو فروغ دیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر: رنویر سنگھ کا تعلق حقیقت میں کراچی سے نکلا

دھرندھر: رنویر سنگھ کا تعلق حقیقت میں کراچی سے نکلا

 Dec 18, 2025 06:10 PM |
معروف اداکارہ کے ساتھ سرعام بدسلوکی، ویڈیو وائرل

معروف اداکارہ کے ساتھ سرعام بدسلوکی، ویڈیو وائرل

 Dec 18, 2025 06:02 PM |
پردے کا سخت مخالف ہوں، جاوید اختر کا نقاب کھینچنے کے معاملے پر ردعمل سامنے آگیا

پردے کا سخت مخالف ہوں، جاوید اختر کا نقاب کھینچنے کے معاملے پر ردعمل سامنے آگیا

 Dec 18, 2025 04:27 PM |

متعلقہ

Express News

ورلڈ بینک کا سندھ حکومت کو مختلف منصوبوں کیلیے 70 کروڑ ڈالرز دینے کی یقین دہانی

Express News

جعلی دستاویزات پر مالدووا سے ڈیپورٹ ہونے والا مسافر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار

Express News

تیز ترین امیگریشن، ای گیٹس ایئرپورٹ کے کس حصے میں نصب ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد؛ امریکی سفارت خانے کا جعلی اہلکار بن کر فراڈ کرنیوالا افغان شہری گرفتار

Express News

مین ہول میں گر کر بچے کی ہلاکت پر وزیراعلیٰ پنجاب نے اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کردیا

Express News

بھارت میں نقاب کی بے حرمتی پر حافظ نعیم کا مسلم ممالک سے بڑا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو