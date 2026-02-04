پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 5 فروری کو کشمیر پر بھارتی تسلط کیخلاف یوم یکجہتی کشمیرمنایا جاتا ہے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک سال قبل بھی یوم یکجہتی کشمیر پر مظفرآباد میں کشمیر پر اپنا عزم مصمم دہرایا تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دیا تھا کہ پاکستان اس کی عددی برتری کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کشمیر کے معاملے پر مزید 10 جنگیں لڑنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی افواج کی بھارتی جارحیت کے جواب میں شاندار فتح کو دنیا بھرنے بھی تسلیم کیا۔
آزادکشمیر کے شہریوں نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سپہ سالار کی گزشتہ سال یوم یکجہتی کشمیر پر مظفرآباد آمد سے دونوں اطراف کے کشمیریوں کا حوصلہ بڑھا۔
شہری کا کہنا تھا کہ ہمیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جرات مند قیادت پر فخر ہے، فیلڈ مارشل نے گزشتہ سال مسئلہ کشمیر پر جس عزم کا اظہار کیا، مئی 2025 میں اسے پورا کر دکھایا، ہماری مسلح افواج کی شاندار کامیابی سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن ہوا۔
مسئلہ کشمیر پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا واضح موقف مظلوم کشمیریوں کے حوصلوں کو جلا بخش رہا ہے۔