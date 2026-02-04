خواجہ سرا کی نجی کمرے سے تشدد زدہ لاش برآمد،  کئی روز سے لاپتا تھا

مقتول کا پرس، نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی اشیا بھی غائب ہیں، پولیس

اسٹاف رپورٹر February 04, 2026
facebook whatsup
کراچی:

بلدیہ ٹاؤن کے علاقے سیکٹر 9 سی میں کئی روز سے لاپتا خواجہ سرا کی تشدد زدہ لاش اس کے گھر میں نجی کمرے سے  مل گئی۔

پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت محمد حیات عرف لیاقت کے نام سے کی گئی ہے، جو جمعہ کی شام سے لاپتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حیات عرف لیاقت کے گھر والوں اور اس کے ساتھ کام کرنے والے دیگر خواجہ سراؤں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کی بہت تلاش کی، تاہم اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔

منگل کے روز حیات عرف لیاقت کے نجی کمرے کا گیٹ توڑ کر دیکھا گیا تو اندر اس کی لاش موجود تھی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مقتول کا پرس، نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی اشیا بھی غائب ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے حیات عرف لیاقت کو قتل کرنے کے بعد اس کے کمرے کے باہر تالا لگا دیا تھا اور موقع سے فرار ہو گئے تھے۔

پولیس کے مطابق لاش کو ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دیا گیا ہے جب کہ اس کے ورثا آج واقعے کے حوالے سے مقدمہ درج کرائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نامور اداکارہ نے شوہر کی پہلی بیوی کیساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بتادیا 

نامور اداکارہ نے شوہر کی پہلی بیوی کیساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بتادیا 

 Feb 04, 2026 12:01 PM |
اداکارہ لائبہ خان کی شادی کے سب سے یادگار لمحات وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی شادی کے سب سے یادگار لمحات وائرل

Feb 04, 2026 10:56 AM |
رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

 Feb 03, 2026 06:34 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم سے لیبیا کے ہم منصب کی ملاقات، قریبی روابط برقرار رکھنے کا عزم

Express News

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لبرٹی چوک میں بسنت منانے کا اعلان

Express News

کراچی؛ گلشن حدید لنک روڈ پر مسافر وین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق   

Express News

جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں، اصل حکومت میں خیبرپختونخوا پسماندہ کیوں، وزیراعلیٰ سے طالبہ کا سوال

Express News

وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل کیس نمٹا دیا، تفصیلی فیصلہ جاری

Express News

سوئی سدرن کا سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو