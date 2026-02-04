خواجہ سرا کی نجی کمرے سے تشدد زدہ لاش برآمد،  کئی روز سے لاپتا تھا

کراچی:
بلدیہ ٹاؤن کے علاقے سیکٹر 9 سی میں کئی روز سے لاپتا خواجہ سرا کی تشدد زدہ لاش اس کے گھر میں نجی کمرے سے مل گئی۔
پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت محمد حیات عرف لیاقت کے نام سے کی گئی ہے، جو جمعہ کی شام سے لاپتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حیات عرف لیاقت کے گھر والوں اور اس کے ساتھ کام کرنے والے دیگر خواجہ سراؤں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کی بہت تلاش کی، تاہم اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔
منگل کے روز حیات عرف لیاقت کے نجی کمرے کا گیٹ توڑ کر دیکھا گیا تو اندر اس کی لاش موجود تھی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مقتول کا پرس، نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی اشیا بھی غائب ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے حیات عرف لیاقت کو قتل کرنے کے بعد اس کے کمرے کے باہر تالا لگا دیا تھا اور موقع سے فرار ہو گئے تھے۔
پولیس کے مطابق لاش کو ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دیا گیا ہے جب کہ اس کے ورثا آج واقعے کے حوالے سے مقدمہ درج کرائیں گے۔