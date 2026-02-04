پی ایس ایل کے انٹرنیشنل میڈیا رائٹس ریکارڈ قیمت میں فروخت

اس بار میڈیا رائٹس کی مالیت میں 149 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے

اسپورٹس ڈیسک February 04, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) نے آئندہ سیزن کے لیے انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی کامیاب فروخت کا اعلان کیا ہے۔

اس پیشرفت کو پی ایس ایل کی بین الاقوامی توسیع کی جانب ایک اہم سنگِ میل قرار دیا جا رہا ہے۔

پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن کے لیے ولی ٹیکنالوجیز سب سے زیادہ بولی لگاکر ایک سالہ گلوبل میڈیا رائٹس (بھارتی ریجن کے علاوہ) حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔

ولی ٹیکنالوجیز کی پیش کردہ بولی پاکستان کرکٹ بورڈ کی مقررہ ریزرو قیمت سے بھی زیادہ تھی، جس کے بعد انہیں یہ حقوق باقاعدہ طور پر الاٹ کر دیے گئے۔

گزشتہ سائیکل سے اسی ریجنز کا موازنہ کیا جائے تو اس بار میڈیا رائٹس کی مالیت میں 149 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

یہ نمایاں اضافہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پی ایس ایل کی برانڈ ویلیو اور عالمی رسائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔

یہ کامیابی ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان سپر لیگ نہ صرف شائقین بلکہ عالمی میڈیا اور براڈکاسٹنگ اداروں کے لیے بھی تیزی سے ایک پرکشش اور معتبر ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ بنتی جا رہی ہے، جو دنیا کی صفِ اول کی لیگز میں اپنی جگہ مضبوط کر رہی ہے۔
