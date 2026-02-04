پی ایس ایل: کس ٹیم نے کون سے کھلاڑی برقرار رکھے؟ مکمل تفصیلات سامنے آگئیں

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے گیارہویں ایڈیشن کے لیے ملتان سلطانز کے علاوہ تمام ٹیموں نے اپنے برقرار رکھے گئے کھلاڑیوں کی فہرست جاری کردی ہے۔
تفصیلات کے مطابق عارضی طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے زیر انتظام ملتان سلطانز کی ٹیم نے کسی کھلاڑی کو ریٹین نہیں کیا۔
اسلام آباد یونائیٹڈ کے علاوہ تمام فرنچائزز نے چار، جبکہ اسلام آباد نے تین کھلاڑیوں کو برقرار رکھا ہے۔
نئی فرنچائزز سیالکوٹ اسٹالینز اور حیدرآباد 7 فروری تک اپنی ریٹینشنز کا اعلان کریں گی۔
دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز نے تین بار پی ایس ایل جیتنے والے واحد کپتان شاہین شاہ آفریدی کو پلاٹینم، عبداللہ شفیق کو ڈائمنڈ، سکندر رضا کو گولڈ اور محمد نعیم کو سلور کیٹیگری میں برقرار رکھا ہے۔
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے ابرار احمد (پلاٹینم)، عثمان طارق (ڈائمنڈ)، حسن نواز (گولڈ) اور شامل حسین (ایمرجنگ) کو برقرار رکھا ہے۔
پشاور زلمی نے بابراعظم کو پلاٹینم، سفیان مقیم کو ڈائمنڈ، عبدالصمد کو گولڈ اور علی رضا کو ایمرجنگ کیٹیگری میں برقرار رکھا ہے۔
اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاداب خان کو پلاٹینم، سلمان ارشاد کو گولڈ اور اینڈریز غوث کو سلور کیٹیگری میں برقرار رکھا ہے۔
کراچی کنگز کی جانب سے حسن علی کو پلاٹینم، عباس آفریدی کو ڈائمنڈ، خوشدل شاہ کو گولڈ اور سعد بیگ کو ایمرجنگ کیٹیگری میں برقرار رکھا گیا ہے۔