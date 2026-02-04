کراچی؛ 13 کروڑ روپے کی ڈکیتی کی واردارت کا مقدمہ درج

متاثرہ شہری بینک کے لاکر سے 200 تولے سونے کے زیورات اور ایک لاکھ امریکی ڈالر لے کر اپنی گاڑی میں نکلا تھا

ویب ڈیسک February 04, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
کراچی:

بہادرآباد فاران سوسائٹی میں گزشتہ روز پیش آئی 13 کروڑ روپے کی ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔

پولیس کے مطابق مقدمہ بہادر آباد تھانے میں متاثرہ شہری سید معاذ علی کی مدعیت میں 4 نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا۔

متاثرہ شہری کے مطابق میں مارکیٹنگ اینڈ ریسرچ کا کام کرتا ہوں، شارع فیصل پر واقع بینک کے لاکر سے 200 تولے سونے کے زیورات اور ایک لاکھ امریکی ڈالر لے کر اپنی گاڑی میں نکلا تھا۔

درج مقدمے میں متاثرہ شہری نے بتایا کہ جیسے ہی بہادرآباد فاران سوسائٹی پہنچا اور گھر کا آٹو میٹک ڈور کھول کر گاڑی سمیت پارکنگ میں گیا، تو اسی دوران 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان پہنچ گئے جن میں 3 ملزمان نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی جو اندر داخل ہوئے جبکہ ایک ملزم باہر موجود رہا۔

متاثرہ شہری نے بتایا کہ مسلح ملزمان نے اسلحے کے زور پر مجھ سے سونے کے زیورات اور ایک لاکھ امریکی ڈالر چھینے اور فرار ہوگئے، واردات میں ملوث ملزمان کو سامنے آنے پر شناخت کر سکتا ہوں۔

پولیس کے مطابق مقدمے کے اندراج کے بعد واردات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، مقدمے کی تفتیش میں اب تک کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نامور اداکارہ نے شوہر کی پہلی بیوی کیساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بتادیا 

نامور اداکارہ نے شوہر کی پہلی بیوی کیساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بتادیا 

 Feb 04, 2026 12:01 PM |
اداکارہ لائبہ خان کی شادی کے سب سے یادگار لمحات وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی شادی کے سب سے یادگار لمحات وائرل

Feb 04, 2026 10:56 AM |
رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

 Feb 03, 2026 06:34 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم سے لیبیا کے ہم منصب کی ملاقات، قریبی روابط برقرار رکھنے کا عزم

Express News

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لبرٹی چوک میں بسنت منانے کا اعلان

Express News

کراچی؛ گلشن حدید لنک روڈ پر مسافر وین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق   

Express News

جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں، اصل حکومت میں خیبرپختونخوا پسماندہ کیوں، وزیراعلیٰ سے طالبہ کا سوال

Express News

وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل کیس نمٹا دیا، تفصیلی فیصلہ جاری

Express News

سوئی سدرن کا سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو