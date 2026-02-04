مظفرآباد:
مہاجرین مقبوضہ کشمیر نے اپنے مطالبات کے حق میں آزادی چوک میں احتجاجی دھرنا دے دیا۔
مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ 1989 کے مہاجرین کی آباد کاری تاحال ممکن نہیں ہو سکی، حکومت پاکستان نوٹس لے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ مہاجرین کا ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں 6 فیصد کوٹہ بحال کیا جائے، مہاجرین کے گزارہ الاؤنس میں اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے لہٰذا اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کی جائیں۔
انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل 36سالوں سے مشکلات کا شکار مہاجرین کے مسائل کے حل کے لئے اپنا کردار ادا کریں۔
مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مہاجرین کے مسائل کے حل کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کیا جائے۔