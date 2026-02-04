اداکارہ لائبہ خان کی شادی کے سب سے یادگار لمحات وائرل

لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہیں بھی زیر گردش ہیں

February 04, 2026
پاکستانی اداکارہ لائبہ خان نے اپنی شادی کے یادگار لمحات مداحوں سے شیئر کردیے، سوشل میڈیا پر ان کی بارات کی تصاویر وائرل ہورہی ہیں۔ 

لائبہ خان ایک نہایت باصلاحیت اور ورسٹائل پاکستانی ڈرامہ اداکارہ ہیں جن کے سوشل میڈیا پر 4 ملین سے زائد فالوورز ہیں جو اس وقت اپنے شادی کی تقریبات کی وجہ سے خبروں میں ہیں۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداکارہ نے چند روز قبل ہی مدینہ منورہ میں نکاح کیا تھا جس کے بعد انہوں نے مداحوں کے ساتھ یہ خبر شیئر کی۔

لائبہ خان کی شادی کی تقریبات میں ان کے قریبی دوست اور خاندان کے افراد ہی دکھائی دے رہے ہیں، حال ہی میں ان کے مہندی اور قوالی کے ایونٹس کراچی میں ہوئے، جن میں کئی معروف اداکار بھی شریک ہوئے، جن میں فیروز خان اور توبہ انور شامل ہیں۔

آج لائبہ خان کا برات کا ایونٹ کراچی میں ہوا، انہوں نے اپنی برات کے لمحات کی خوبصورت ویڈیو اور فوٹوشوٹ شیئر کیا۔

اس موقع پر انہوں نے خوبصورت سرخ لہنگا پہنا، جو سنہری تیلا اور دبکا ورک سے بھرپور تھا، ان کا انداز زیادہ تر کترینہ کیف کی برائیڈل لک سے متاثر لگ رہا تھا۔

لائبہ نے بھارتی اسٹائل کا برائیڈل لہنگا پہنا، جس کے ساتھ چو لی اور دوپٹہ روایتی بھارتی انداز میں ڈریپ کیا گیا تھا جب کہ جیولری بھی بھارتی اسٹائل کی تھی۔ 

یاد رہے کہ لائبہ خان نے اپنے شوہر سے متعلق تفصیلات بھی پوسٹ کی تھیں، سوشل میڈیا پر لائبہ خان کی شادی سے متعلق افواہوں کا بازار گرم ہے اور کئی غیر مصدقہ دعوے گردش کر رہے ہیں۔

 

جب سے لائبہ خان نے اپنے شوہر کے ساتھ آفیشل تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں، بعض افراد کی جانب سے ان کے شوہر پر تنقید کی جا رہی ہے اور منفی تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداکارہ کے بارے میں یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ وہ ایک ایسے شخص سے شادی کر رہی ہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہے اوران کی ایک بیٹی بھی ہے۔

 
