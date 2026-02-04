سلطان محمد گولڈن کے نئے ورلڈ ریکارڈز، عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن

گنیز ورلڈ ریکارڈز نے سلطان محمد گولڈن کے پیش کردہ تمام تکنیکی شواہد باضابطہ منظور کر لیے ہیں

اسپورٹس ڈیسک February 04, 2026
سلطان محمد گولڈن نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے کئی گنیز ورلڈ ریکارڈز قائم کر دیے۔

سلطان محمد گولڈن نے 13 دسمبر 2025 کو بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں دو گنیز ورلڈ ریکارڈز قائم کر کے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔

سلطان محمد نے طویل ترین ریورس کار جمپ اور ریورس میں تیز ترین ایک میل ڈرائیونگ کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔

سلطان محمد نے ریورس ڈرائیونگ کے دونوں چیلنجز کامیابی سے مکمل کر کے اعزاز حاصل کیا۔

گنیز ورلڈ ریکارڈز نے سلطان محمد گولڈن کے پیش کردہ تمام تکنیکی شواہد باضابطہ منظور کر لیے ہیں۔

گنیز ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے جاری کیے گئے سرٹیفیکٹس 20 فروری 2026 تک موصول ہوں گے۔

گنیز ورلڈ ریکارڈز سرٹیفیکٹس کی وصولی سلطان محمد گولڈن کی تاریخی کامیابی کو مزید مستحکم بنائے گی۔

سلطان محمد کی کامیابی نوجوانوں کے لیے عزم، مہارت اور قومی وقار کی روشن مثال بن گئی۔

 
