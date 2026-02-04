ایران مذاکرات پر آمادہ ہوگیا، امریکا کے ایرانی ڈرون مار گرانے پر کشیدگی برقرار

ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ممکنہ مذاکرات ابتدا میں بالواسطہ ہوں گے اور صرف جوہری معاملات تک محدود رہیں گے

ویب ڈیسک February 04, 2026
facebook whatsup

ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیر خارجہ کو ہدایت دی ہے کہ امریکا کے ساتھ “منصفانہ اور مساوی بنیادوں” پر مذاکرات کی کوشش کی جائے۔

یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور خطے میں فوجی واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔

ایرانی صدر کا یہ بیان اس بات کا پہلا واضح اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ تہران ترکی کی ثالثی میں ممکنہ مذاکرات میں شامل ہونے پر غور کر رہا ہے۔

امریکی حکام کے مطابق، امریکا کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف رواں ہفتے ترکی میں ایرانی حکام سے بات چیت کی تیاری کر رہے ہیں، تاہم مذاکرات کی حتمی تفصیلات ابھی طے نہیں ہوئیں۔

اسی دوران امریکی بحریہ نے بتایا کہ ایک امریکی جنگی طیارے نے ایرانی ڈرون کو اس وقت مار گرایا جب وہ ایک امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے قریب پہنچا۔

مزید پڑھیں

Express News

آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد امید ہے ایران سے مذاکرات کامیاب ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ

Express News

ایران میں فسادات یا بغاوت؟ خامنہ ای نے امریکا اور اسرائیل پر سنگین الزام لگا دیا

Express News

بحری بیڑہ ایران کی جانب گامزن ہے، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو بہت بُرا ہو گا، ٹرمپ

امریکی حکام کے مطابق ڈرون کا رویہ جارحانہ تھا اور اس کی نیت واضح نہیں تھی۔ ایران کی جانب سے اس واقعے پر فوری ردعمل سامنے نہیں آیا۔

ایک اور واقعے میں ایرانی پاسدارانِ انقلاب کی تیز رفتار کشتیوں اور ایک ڈرون نے آبنائے ہرمز میں امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز کو روکنے کی کوشش کی، جس پر امریکی جنگی جہاز نے مداخلت کرتے ہوئے اسے بحفاظت نکال لیا۔

ادھر اسرائیلی وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو نے امریکی ایلچی سے ملاقات میں کہا ہے کہ ایران پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور کسی بھی معاہدے میں اس کے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائلوں اور علاقائی اثر و رسوخ کو محدود کرنا ضروری ہے۔

ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ممکنہ مذاکرات ابتدا میں بالواسطہ ہوں گے اور صرف جوہری معاملات تک محدود رہیں گے۔ ایران نے ایک بار پھر مؤقف دہرایا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا، تاہم اس کے بدلے میں پابندیوں میں نرمی چاہتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ لائبہ خان کی شادی کے سب سے یادگار لمحات وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی شادی کے سب سے یادگار لمحات وائرل

Feb 04, 2026 10:56 AM |
رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

 Feb 03, 2026 06:34 PM |
ثنا یوسف قتل کیس میں پیش رفت، گواہوں کے بیانات درج

ثنا یوسف قتل کیس میں پیش رفت، گواہوں کے بیانات درج

 Feb 03, 2026 05:11 PM |

متعلقہ

Express News

جنسی اسکینڈل فائلز؛ ایپسٹین کو شلوار قمیص پسند آئی تھی؛ ای میل منظرعام پر

Express News

سیریل کلر ہاتھی نے ایک اور سیاح کو کچل دیا؛ قاتل جانور کا فیصلہ جمعے کو ہوگا

Express News

فلسطین کے حق میں مظاہرے؛ ٹرمپ کا ہارورڈ یونیورسٹی پر ایک ارب ڈالر ہرجانے کا دعویٰ

Express News

بچوں کی نازیبا تصاویر؛ فرانس میں ایکس کے دفاتر پر چھاپہ؛ ایلون مسک طلب

Express News

ناروے؛ شہزادی کا غیر ازدواجی تعلق سے پیدا ہونے والا بیٹا زیادتی کیس میں گرفتار

Express News

اسرائیلی فوج میں پہلی بار ایک مسلم خاتون افسر کو عربی ترجمان مقرر کردیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو