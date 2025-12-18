کراچی میں عالمی کتب میلے کا آغاز، افتتاحی تقریب میں وزیرتعلیم کا بچپن میں کتابیں چرانے کا انکشاف

عالمی کتب میلے میں مصر کی جامعہ الاظہر سمیت 17 غیر ملکی پبلشرز اور 329 اسٹال شامل ہیں

اسٹاف رپورٹر December 18, 2025
facebook whatsup
فوٹو ایکسپریس / فائل

ایکسپو سینٹر میں کراچی عالمی کتب میلے کا باقاعدہ افتتاح کردیا گیا جبکہ وزیر تعلیم سندھ نے افتتاحی تقریب میں بچپن میں کتابیں چوری کرنے کا دلچسپ انکشاف بھی کیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ایکسپو سینٹر میں منعقد ہونے والی افتتاحی تقریب میں وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ ، صدر آرٹس کونسل آف پاکستان احمد شاہ ، نیشنل بک فائونڈیشن کے سیکریٹری مراد علی و دیگر شریک ہوئے جبکہ کنوینر بک فیئر وقار متین نے استقبالیہ پیش کیا اور چیئرمین پاکستان پبلشرز اینڈ بک سیلرز ایسوسی کامران نورانی نے بھی خطاب کیا۔

اس موقع پر وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کا کہنا تھا کہ کتاب انسانی سماج کے ارتقاء میں سب سے بڑا محرک ہے، جرمنی کے لوگوں نے دنیا کی پہلی پرنٹنگ مشین بنائی اور چین کے لوگوں نے کاغذ ایجاد کیا۔

وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ ہم اے آئی کے ذمے دارانہ استعمال کے خلاف نہیں لیکن اگر ہم نے اسے بلا ضرورت بچوں کی زندگی میں شامل کردیا تو ان کے ہاتھ سے کتاب نکل جائے گی، میٹا اور اے آئی نے ورق گردانی کا سفر ختم کردیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ 2024 میں سوئیڈن کی حکومت اسکولوں میں کتابیں واپس لائی، 25 سال قبل سوئیڈن کے اسکولوں سے کتاب ختم کرکے ٹیبلٹ دے دیے گئے تھے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے نوجوانی یا بچپن میں کتاب اور گلاب کی چوری کو چوری نہیں سمجھا۔ سردار شاہ کا ہکنا تھا کہ ہم نے سندھ کے سرکاری اسکولوں میں ایک ایک کمرے کی لائبریریز قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ایکسپو سینٹر کراچی میں عالمی کتب میلہ جمعرات سے شروع ہوگا

Express News

اسلامی کتب کی 6 سب سے بہترین موبائل ایپس

Express News

سال نو پر بل گیٹس نے زندگی بدل دینے والی کن 5 کتب کو پڑھنے کا مشورہ دیدیا

کنوینر کراچی ورلڈ بک فیئر وقار متین نے بتایا کہ کتب میلے میں 329 اسٹال ہولڈرز ہیں جہاں 17 غیر ملکی پبلشرز ہیں جبکہ مصر کی جامعہ الاظہر کا اسٹال بھی ہے، اور ان کے گرینڈ امام بھی کتب میلے میں شرکت کے لیے آئے ہیں جبکہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے اسٹالز ہیں۔

چیئرمین پاکستان پبلشرز اینڈ بک سیلرز ایسوسی ایشن کامران نورانی کا کہنا تھا کہ ہم سندھ حکومت کے تعاون سے حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر میں بھی آئندہ برس کتب میلے کی کوشش کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ والدین کی ذمے داری ہے کہ بچوں کو کتابیں فراہم کریں، والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو مطالعے کی جانب راغب کریں، اسکولوں کی ذمے داری ہے کہ وہ اپنی عمارتوں میں لائبریری قائم کریں ہمارا واسطہ کتابوں کی دنیا سے رہا ہے نیشنل بک فائونڈیشن کے سیکریٹری مراد علی کا کہنا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کے بغیر کتابوں کو عام نہیں کرسکتے ۔

چیئرمین پاکستان پبلشرز نے بتایا کہ اب تک 352 بک فیئر ہم نے نیشنل بک فائونڈیشن کے تحت منعقد کیے ہیں ہم نے آن لائن کتابیں مہیا کی یہ پاکستان کا سب سے بڑا بک فیئر ہے اس حوالے سے کراچی کے لوگ خوش نصیب ہیں۔ انہوں نے آخر میں زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل لے کر کتابیں دینی ہوں گی۔

صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کہا کہ معاشرے میں بے چینی کہ وجہ یہ ہے کہ ہم کتاب سے دور ہیں ہم نے کتب بینی چھوڑ دی ہے، آرٹس کونسل اس مقصد میں کتب میلے کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ کتاب کا معاملہ ہے کتاب زندگی اور تہذیب کی کنجی ہے کتاب کے ذریعے ہم دنیا بھر کے سفر طے کرسکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ انسان کی تہذیبی نشوونما کتاب کے بغیر ممکن نہیں، کتاب نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ بچہ موبائل یا کمپیوٹر پر کتاب پڑھے کتابوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں کتاب بہت مہنگی ہوگئی ہے ہندوستان میں قیمتیں اب بھی کم ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر: رنویر سنگھ کا تعلق حقیقت میں کراچی سے نکلا

دھرندھر: رنویر سنگھ کا تعلق حقیقت میں کراچی سے نکلا

 Dec 18, 2025 06:10 PM |
معروف اداکارہ کے ساتھ سرعام بدسلوکی، ویڈیو وائرل

معروف اداکارہ کے ساتھ سرعام بدسلوکی، ویڈیو وائرل

 Dec 18, 2025 06:02 PM |
پردے کا سخت مخالف ہوں، جاوید اختر کا نقاب کھینچنے کے معاملے پر ردعمل سامنے آگیا

پردے کا سخت مخالف ہوں، جاوید اختر کا نقاب کھینچنے کے معاملے پر ردعمل سامنے آگیا

 Dec 18, 2025 04:27 PM |

متعلقہ

Express News

ورلڈ بینک کا سندھ حکومت کو مختلف منصوبوں کیلیے 70 کروڑ ڈالرز دینے کی یقین دہانی

Express News

جعلی دستاویزات پر مالدووا سے ڈیپورٹ ہونے والا مسافر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار

Express News

تیز ترین امیگریشن، ای گیٹس ایئرپورٹ کے کس حصے میں نصب ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد؛ امریکی سفارت خانے کا جعلی اہلکار بن کر فراڈ کرنیوالا افغان شہری گرفتار

Express News

مین ہول میں گر کر بچے کی ہلاکت پر وزیراعلیٰ پنجاب نے اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ کردیا

Express News

بھارت میں نقاب کی بے حرمتی پر حافظ نعیم کا مسلم ممالک سے بڑا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو