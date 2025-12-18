جونیئر اسکاٹش اوپن: پاکستانی کھلاڑیوں کی کیٹگریز تبدیل، کھلاڑیوں نے بڑی پیشکش ٹھکرا دی

گزشتہ روز کیٹگریز تبدیل کرنے پر پاکستان نے یو ایس جونیئر اوپن اور برٹش جونیئر اوپن سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا

زبیر نذیر خان December 18, 2025
یو ایس اوپن جونیئر اور برٹش اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے بعد اسکاٹش اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں بھی پاکستانی کھلاڑیوں کی کیٹگریز تبدیل کردی گئیں۔پاکستانی کھلاڑیوں نے قومیت تبدیل کرنے کی پیشکش ٹھکرا دی. یو ایس اوپن سے اپنے نام دستبردار کرا لیے جبکہ برٹش اوپن اور اسکاٹش اوپن جونیئر کے ڈراز میں نام ہنوز شامل ہیں۔

تفصیلات کے مطابق کھلاڑیوں کی کیٹگریز تبدیل کرنے پر پاکستان نے یو ایس جونیئر اوپن اور برٹش جونیئر اوپن سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔

ذرائع کے مطابق 28 دسمبر سے اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں شروع ہونے والی اسکاٹش اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے منتظمین نے بھی عمروں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی کھلاڑیوں کی کیٹگریز تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

پشاور سے تعلق رکھنے والی تین علی سسٹرز سمیت 17 پاکستانی کھلاڑیوں نے چیمپئن شپ میں انٹریز جمع کرائی ہیں، ایک درجن سے زائد کھلاڑیوں کی جمعرات کو امریکا اور انگلینڈ روانگی طے تھی۔ تاہم، پاکستان اسکواش فیڈریشن کے غیر اعلانیہ فیصلہ کے بعد ان کھلاڑیوں نے اپنے ٹکٹ منسوخ کرادیے۔

واضح رہے کہ ماہنور علی اور ان کی بہن سحرش علی سمیت متعدد پاکستانی کھلاڑی پہلے ہی امریکا اور انگلینڈ پہنچ چکے ہیں۔

دوسری جانب کھلاڑیوں کے والدین اور سرپرستوں نے قومی فیڈریشن کے فیصلے پرعمل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تاہم، مقابلوں سے دستبرداری کے نتیجہ میں شدید مالی نقصانات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
