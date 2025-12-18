ای سی سی اجلاس، لاپتا افراد کے خاندانوں کیلئے 4 ارب 77 کروڑ روپے ادائیگی کی منظوری

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا

ارشاد انصاری December 18, 2025
facebook whatsup
وزیرخزانہ محمد اورنگزیب کی زیرصدارت ای سی سی کا اجلاس ہوا—فوٹو: فائل
اسلام آباد:

کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) نے لاپتا افراد کے 945 خاندانوں کو 4 ارب 77 کروڑ روپے کی ادائیگی سمیت مختلف محکموں کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی۔

وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جہاں مختلف محکموں کے لیے فنڈز کی منظوری دی  جبکہ مہنگائی کی کمی اور قیمتوں میں استحکام کا جائزہ بھی لیا گیا۔

چیف اکانومسٹ، پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشی ایٹوز ڈویژن ڈاکٹر امتیاز احمد نے معاشی صورت حال پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کمیٹی کو بتایا کہ رواں مالی سال کے دوران مہنگائی کی مجموعی صورت حال میں نمایاں بہتری آئی ہے جو قیمتوں میں استحکام اور مؤثر معاشی نظم و نسق کی عکاسی کرتی ہے۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ مالی سال کے ابتدائی مہینوں میں مہنگائی کی شرح کم رہی، جو جولائی میں 4.1 فیصد اور اگست میں 3.0 فیصد رہی تاہم سیلاب سے پیدا ہونے والی عارضی سپلائی رکاوٹوں کے باعث ستمبر اور اکتوبر میں دباؤ آیا جس کے بعد نومبر میں مہنگائی کم ہو کر 6.1 فیصد پر آ گئی۔

اجلاس میں ڈسکوز میں 200 ارب روپے کی سرمایہ کاری، توانائی کے ایس ڈی جیز منصوبوں کے لیے 6 ارب 35 کروڑ روپے، دانش اسکولوں اور نوجوانوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے 5 ارب 76 کروڑ، سندھ اور خیبرپختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب 19 کروڑ روپے، پاکستان ٹورازم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے لیے17 کروڑ 4 لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی ہے۔

اعلامیے میں کہا گیا کہ فرنٹیئر کور اور رینجرز کے ہیلی کاپٹروں کی مرمت کے لیےفنڈز، اراکین پارلیمنٹ کے لیے اضافی رہائشی سوئٹس کی تعمیر اور کنگ حمد نرسنگ یونیورسٹی کے لیے 25 کروڑ روپے کی منظوری بھی دی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

 Dec 19, 2025 12:19 AM |
کے جی ایف چیپٹر 2 کے ہدایتکار کا کمسن بیٹا لفٹ میں پھنس کر ہلاک

کے جی ایف چیپٹر 2 کے ہدایتکار کا کمسن بیٹا لفٹ میں پھنس کر ہلاک

Dec 18, 2025 08:25 PM |
لیونارڈو ڈی کیپریو نے اپنی فلم ’’ٹائی ٹینک‘‘ دوبارہ کیوں نہیں دیکھی؟

لیونارڈو ڈی کیپریو نے اپنی فلم ’’ٹائی ٹینک‘‘ دوبارہ کیوں نہیں دیکھی؟

 Dec 18, 2025 09:28 PM |

متعلقہ

Express News

ای سی سی اجلاس، لاپتا افراد کے خاندانوں کیلئے 4 ارب 77 کروڑ روپے ادائیگی کی منظوری

Express News

حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاری شروع کردی

Express News

آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کرنے کیلئے حکومت کا اہم فیصلہ

Express News

پیٹرولیم لیوی کی مد میں رواں مالی سال میں 14 ارب سے زائد وصولیوں کا تخمینہ

Express News

سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، آج مزید مہنگا ہوگیا

Express News

رواں مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ کے دوران آئی سی ٹی برآمدات میں بڑا اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو