قطر نے غزہ جنگ بندی پر اسرائیلی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکا پر زور دیا ہے کہ صیہونی ریاست سے معاہدے پر عمل درآمد کرایا جائے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ بات قطری وزیراعظم نے واشنگٹن میں امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کے بعد کہی جہاں ساتویں امریکا–قطر اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے موقع پر غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔
وزیرِاعظم شیخ محمد بن عبدالرحمان بن جاسم آل ثانی نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی روزانہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں نہ صرف موجودہ معاہدے کو کمزور کر رہی ہیں بلکہ پورے امن عمل کو سبوتاژ کرنے کے خطرے سے دوچار کر چکی ہیں۔
انھوں نے فوری طور پر جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے آغاز پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تاخیر اور مسلسل خلاف ورزیاں ثالثوں کو انتہائی مشکل صورتحال میں دھکیل رہی ہیں۔
قطری وزیراعظم نے واضح الفاظ میں کہا کہ غزہ تک انسانی امداد غیر مشروط طور پر پہنچنی چاہیے اور جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے آغاز میں اب مزید تاخیر سے کام نہیں لیا جانا چاہیئے۔
ادھر الجزیرہ کی مانیٹرنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک اسرائیل کم از کم 738 مرتبہ معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ جس میں 394 فلسطینی شہید اور ہزار سے زائد زخمی ہوچکے ہیں۔
الجزیرہ کے چیف امریکی نمائندے ایلن فشر نے بتایا کہ واشنگٹن میں ہونے والی بات چیت کا مرکزی نکتہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ اسرائیل کو غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے روکے۔
مذاکرات میں ایک ممکنہ بین الاقوامی استحکامی فورس (International Stabilisation Force) پر بھی بات ہوئی، جس میں انڈونیشیا اور ترکی کے دستوں کی شمولیت زیرِ غور ہے، تاہم اسرائیل نے ترکی کی شمولیت پر اعتراض کیا ہے۔
یاد رہے کہ غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں حماس کو غیر مسلح کرنا، اسرائیلی افواج کا انخلا اور ایک بین الاقوامی فورس کی تعیناتی شامل ہے۔
یہی نکات سب سے زیادہ متنازع ثابت ہو رہے ہیں۔ حماس کے غزہ سربراہ خلیل الحیہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی خلاف ورزیاں معاہدے کی بقا کو خطرے میں ڈال رہی ہیں اور صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو وعدوں کی پابندی پر مجبور کریں۔
دوسری جانب نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے اختتام کے قریب ہے اور غزہ میں موجود آخری اسرائیلی اسیر کی باقیات کی واپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔