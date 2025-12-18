طالبان کا بڑا دعویٰ مسترد، اقوام متحدہ نے افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی بے نقاب کر دی

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ داعش خراسان، تٹی ٹی پی، القاعدہ، ترکستان اسلامک پارٹی اور دیگر گروہ افغانستان میں موجود ہیں

ویب ڈیسک December 18, 2025
facebook whatsup

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک تازہ رپورٹ میں طالبان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا گیا ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔

رپورٹ میں طالبان کے مؤقف کو ’’ناقابلِ اعتبار‘‘ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا گیا ہے کہ ہمسایہ ممالک تیزی سے افغانستان کو علاقائی عدم استحکام کا سبب سمجھنے لگے ہیں۔

اقوام متحدہ کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی 16ویں رپورٹ کے مطابق طالبان مسلسل اس بات سے انکار کرتے رہے ہیں کہ افغانستان میں کسی دہشت گرد گروہ کی موجودگی ہے یا وہاں سے سرحد پار حملے کیے جا رہے ہیں، تاہم یہ دعویٰ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی)، القاعدہ، ترکستان اسلامک پارٹی اور دیگر شدت پسند گروہ افغانستان میں موجود ہیں اور بعض گروہوں نے افغان سرزمین کو بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا ہے۔

اقوام متحدہ کے مطابق القاعدہ طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھتی ہے اور کئی افغان صوبوں میں اس کی موجودگی برقرار ہے، جہاں اسے تربیت اور تنظیم نو کے مواقع میسر ہیں۔ دوسری جانب داعش خراسان کو طالبان کا اہم مخالف قرار دیا گیا ہے، جس کے خلاف کارروائیوں کے باوجود گروہ حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

طالبان کا تعلیمی نظام داعش اور القاعدہ کا سہولت کار ہے، امریکی جریدے کے چونکا دینے والے انکشافات

Express News

بگرام ایئر بیس پر طالبان کا بڑا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگیا، واشنگٹن پوسٹ کا تہلکہ خیز انکشاف

Express News

طالبان اور افغان اولمپک کمیٹی مذاکرات؛ خواتین کھلاڑیوں کیلیے ممکنہ پیش رفت کی امید

رپورٹ میں ٹی ٹی پی کو علاقائی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ گروہ افغان محفوظ ٹھکانوں سے پاکستان میں حملے کر رہا ہے اور 2025 کے دوران پاکستان میں اس کے حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق رواں سال اب تک 600 سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق طالبان کے اندر بعض عناصر ٹی ٹی پی کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں اور تاریخی روابط کے باعث طالبان کی جانب سے اس گروہ کے خلاف مؤثر کارروائی کا امکان کم دکھائی دیتا ہے۔

ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو شدید متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں سرحدی جھڑپیں، جانی نقصان اور تجارت میں خلل پیدا ہوا۔

اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں شدت پسند گروہوں کی مسلسل موجودگی نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی سنگین خطرہ بنتی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

بھارتی اداکارہ کی نازیبا تصاویر وائرل، پولیس میں شکایت درج کروادی

 Dec 18, 2025 11:02 AM |
کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

کمار سانو پر سنگین الزامات، گلوکار نے سابقہ اہلیہ پر ہتک عزت کا مقدمہ کردیا

 Dec 18, 2025 10:46 AM |
سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ، مس فن لینڈ کا تاج واپس لے لیا گیا

سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ، مس فن لینڈ کا تاج واپس لے لیا گیا

 Dec 18, 2025 09:49 AM |

متعلقہ

Express News

بھارت؛ مسلم ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر بہار کے وزیراعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج

Express News

سڈنی حملہ آوروں نے فلپائن میں کوئی عسکری تربیت حاصل نہیں کی، منیلا نے الزامات کو مسترد کردیا

Express News

سڈنی دہشتگردی: حملہ آور ساجد اکرم کے بھارتی پاسپورٹ کی تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

آپریشن سندور کے پہلے دن ہی بھارت ہار گیا تھا، سابق وزیراعلیٰ مہاراشٹرا کا اعتراف

Express News

ایران میں بس الٹنے کا خوفناک حادثہ، 13 ہلاک اور متعدد زخمی

Express News

سڈنی بونڈی بیچ حملہ: بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہوگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو